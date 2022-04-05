 

Кадыров: 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен ВС РФ в Мариуполе

05.04.2022, 0:40, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов из 503-го батальона, приписанного к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС Украины, сдались в плен Вооруженным силам России.

«267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен Российским вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор! Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными РФ навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – сообщил глава Чечни.

Информацию о сдаче в плен морпехов 503 отдельного батальона Морской пехоты ВМС Украины «в полном, на тот момент уцелевшем, составе (более 200 человек)» в своем Telegram-канале подтвердил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

В понедельник ВС РФ предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны РФ обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.

В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.

В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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