ВС РФ зафиксировали попытки националистов покинуть Мариуполь

Оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам, между ними развернулась борьба за очередность выхода, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Из перехваченных активных радиопереговоров оставшихся в городе разрозненных групп националистов, в том числе иностранных наемников, достоверно установлено, что между ними развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору: боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.

Как отметил начальник Национального центра управления обороной России, киевские власти не способны контролировать действия националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.

В понедельник ВС РФ предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны РФ обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.

В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.

В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

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