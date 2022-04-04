 

Мнение: Буча

04.04.2022, 23:38, Разное
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле требуют, чтобы международные лидеры не спешили с огульными обвинениями по ситуации в Буче:  «Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне».

Удивила позиция Великобритании, которая отклонила требование России об экстренном созыве Совета Безопасности по ситуации в Буче.

Это очень странное решение. На Совбезе могли бы принять решение о проведении полномасштабного международного расследования с мандатом ООН о трагедии Бучи. Едва ли кто из членов Совбеза проголосовал против такого решения. Под гарантии России и Украины в Бучу могли бы прибыть независимые международные эксперты, осмотреть сотни тел, задокументировать все травмы погибших, установить время смерти каждого из убитых.

Но, увы, факт остается фактом, что погибли более 300 мирных жителей Украины. А международного расследования обстоятельств гибели этих людей, похоже, не будет.

Или Великобритания не хочет проведения Совбеза и назначения международного расследования  с мандатом ООН, прекрасно понимая, что Россия заволокитит и формирование экспертной группы, и работу этой группы?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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