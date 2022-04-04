Мнение: Письмо: “Ласковый, нежный, заботливый”

Что удивляться обоюдной ненависти в процессе военного конфликта, если даже в мирной обстановке в самой любящей паре очень быстро может вспыхнуть ярость.

Посмотрим как это происходит.

your_sweet_l

Здравствуйте, Эволюция!

Прошу разбора, как вести себя при расставании с мужчиной в моём случае?

Вы разбирали моё прошлое письмо. https://evo-lutio.livejournal.com/1394985.html

После вашего разбора я написала с извинениями, и мы помирились в тот же день.

С тех пор прошёл почти год. То, что я в том письме по ошибке назвала «разозлился» – это была, оказывается, совсем не злость.

Злость – это когда человек орёт с искажённым от ярости лицом.

(У конфликта нет никакого шанса разрешиться, если считать, что на вас напали яростно ни с того ни с сего)

Пару недель назад мы собирались в деревню к его родителям. Я зачем-то предложила поехать на моей машине, очень зря. Он непрестанно комментировал дорогу, меня это очень отвлекало, просила этого не делать. Мы не проехали и 10-ти минут, как он превратился в чудовище и начал жутко кричать (я много раз крутила в памяти ситуацию на дороге в тот момент, и клянусь, никакой опасности не было).

(Автор явно плохо водит, подвергает пассажира риску, но просит его помолчать, как будто речь не о его жизни, а о ее личном деле)

Я заехала в парковочный карман, в надежде что он успокоится. Но он кричал, чтоб я увезла его домой. Я просила – сейчас отвезу, пожалуйста, давай успокоимся, я не могу так вести. Он сам сел за руль, мы вернулись к его дому, он высадил меня. Я пыталась звать его по имени, но он молча уехал. Я была просто в ахуе, такое случилось впервые.

(Автор уверена, что мужчина – псих, а она – молодец, а не эгоцентричный провокатор)

Ранее он просил меня – писать первой в случае ссоры. Поэтому я написала на следующий день: «Привет, как твоё настроение? Ты ещё злишься на меня?» Я была уверена, что после такого отношениям конец, но он ответил в позитивном ключе, что не злится, и пригласил меня к нему (приехал брат с женой и племянником) провести вечер в семейном кругу.

(СЗ автора высокая, мужчина вспыльчив, поэтому он чувствует свой косяк и положительно подкрепляет ее шаг навстречу. Косяк его совсем небольшой, у автора косяк куда больше, но она считает, что ее обругали на пустом месте и она прогнулась ради мира)

Эта встреча прошла нормально, следующие выходные тоже. Я хотела обсудить ссору, чтобы в дальнейшем прийти к конценсуссу, но удерживалась, так как боялась.

(Она чувствует себя запуганной, возможно даже затравленной агрессором. И как настоящая Училка и Штурман автор верит, что все можно разрулить воспитательной беседой)

Вчера он помог найти мне летнюю резину, и намеревался её надеть. Я бы с большей охотой обратилась в сервис с этой целью, так как из-за пары тысяч не вижу смысла его напрягать и раздражать. Просила об этом, но он отказал.

Мы хорошо провели субботу, он дал мне ключ от своей квартиры (очень неожиданно) и начал шутить на тему переезда ко мне. Я 100% никогда не поднимала эту тему, так как знаю, как ему комфортно одному и как комфортен его быт. Я планировала предложить ему это года через три, если мы всё ещё будем вместе и отношения будут хорошими, но не ранее, так как знаю, что будет отказ.

(Мужчина явно счастлив, что автор уступила ему, и СЗ ее подросла из-за возросшего к ней доверия)

В воскресенье мы спустились во двор для шиномонтажа. Он работал, я сидела/стояла рядом, так часто бывало когда он чинит машины (свою, мою). Он начал говорить – не молчи, расскажи анекдот, или давай хотя бы поругаемся, ха ха.

И тут меня дёрнул чёрт вспомнить наш конфликт на дороге. Вчерашний день был таким хорошим, что я расслабила булки и поверила в то, что мы сможем поговорить. Я спросила, ездил ли он раньше с женщинами, все ли они безупречно владели ПДД, и есть ли повод на меня ругаться. Он ответил: Мне было похрен на них, и поэтому я не обращал внимания, как они владеют ПДД.

(Автор считает, что у женщин есть гендерные льготы и им можно “не владеть” ПДД. То есть она не просто обезьяна с гранатой за рулем, но и считает это нормальным, и отстаивает свое право не соблюдать правила дорожного движения. А мужчина тут пока хочет мира и кидает ей большой шар. Видите это?)

Далее он начал вспоминать ситуацию на дороге, с его слов она была аварийной и опасной. На самом деле он просто выдумал то, чего не было. Попросил закрыть тему, «иначе я разозлюсь». Я не смогла закрыть. Сказала что-то вроде «Получается, я никогда не смогу ездить за рулём при тебе, или может мы придём к конценсуссу?»

(Он, конечно, все выдумал. Не только псих, еще и с глюками. Автор не видит выхода – научиться водить лучше, а до этого тактично воспринимать критику. Она заявляет, что останется обезьяной с гранатой всегда, а ему надо это принять, если он хочет “конценсуса”)

И тут он взорвался: «Какой конценссус, почитай ПДД, тупая ты тварь».

Прошлые два раза я молчала, когда он орал. Сейчас решила попробовать поднять голос в ответ: «Ты думаешь, только ты моешь кричать? Я тоже могу» Больше ничего не говорила, никак не грубила и не оскорбляла. Он начал кричать: Заткнись, устроила скандал на людях (людей не было).

– Сейчас я доделаю твои колёса, и ты уедешь нахуй отсюда.

– Хорошо.

Доделал колёса, потребовал вернуть его ключ.

Едем в лифте, я за своей сумкой. Хочу попросить последний раз поговорить по-человечески:

– В. (имя)

– Молчи.

– Если ты хочешь, я сейчас уеду и никогда больше не приеду..

– Отлично.

– Это твоё решение?

– Да.

Вернул мне мою зубную щётку и гель для душа. Больше ни слова, я уехала.

Поначалу казалось, что он повёл себя как мудак на ровном месте, и я не должна ему писать.

Я прекрасно понимаю, что он плюсует уже много месяцев, а сейчас, вероятно, очень сильно, раз доходит до таких ужасных разборок. Понимаю, что если даже он согласится продолжить отношения, то теперь крики будут постоянно, и прекратятся только в случае, если снизится его плюс. Я надеялась снизить плюс уменьшением частоты встреч и полным отказом от его помощи.

(Мужчина был явно влюблен и только это его держало все это время, такого вспыльчивого, с такой Училкой как автор. Но автор, как обычно все такие: “плюсуууует”. Не плюсовал бы, можно было бы издеваться над ним вдоволь и он бы кивал)

Потом пришла такая мысль: Я виновата, что вместо благодарности за проделанную работу – спровоцировала скандал, затронула тему, которую затрагивать не следовало, и вообще не должна была спорить с ним учитывая, что он делал для меня работу, оказывал помощь. Повела себя как ТП.

Так же, зря повысила на него голос (хотя это было в ответ, но в дисбалансе, конечно, я не имела на это право). Я действительно жалею – лучше бы я молчала, дала ему лишний повод для расставания. Если приносить извинения, то делать это искренне, иначе будет только хуже. Либо вообще молчать.

Раньше он всегда рад был помириться если я писала. Сейчас я не рассчитываю на продолжение отношений.

Из письма рисуется образ злого и раздражённого человека, но в 90% времени он абсолютно не такой. Ласковый, нежный, заботливый. Даю себе слова писать всего один раз после ссоры, и он каждый раз откликается.

Прошу Вашего мнения, стоит ли в последний раз извиниться, или момент упущен?

(Очень сложно ответить на этот вопрос. Он опять будет рад извинению скорее всего. Но чтобы извиниться правильно, надо понимать, в чем вы виноваты. А вы не понимаете. Поэтому получится опять, что вы унизились, а ему унижать вас совсем не хочется и орать на вас очень неприятно, он скорее всего переживает, что сорвался и орал, поэтому он наверняка сделал для себя вывод, что лучше расстаться, несмотря на довольно высокую вашу значимость. Понятно, автор? Друзья, поможете ей понять, что не так?)

Спасибо за Ваше время.

(Есть еще один момент. Мужчина вспыльчивый, ссориться ненавидит и такому нужна женщина, которая не будет его долбать по темечку и доводить до точки кипения, иначе это опасно для него и для нее. Поэтому не могу рекомендовать мириться. С вашими багами ищите себе кого-то более спокойного, от греха подальше)