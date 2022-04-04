Мнение: Инфляция в России, инфляция в Европе и догонит ли инфляция ставку

1. Очередная хорошая новость – рост инфляции в России удалось замедлить. Как я ранее писал, в результате нормализации курса рубля цены в магазинах на многие товары начали снижаться. Это уже отразилось на общих показателях инфляции:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/rost-cen-v-rossii-nemnogo-zamedlilsia-v-konce-marta-na-fone-ukrepliaiuscegosia-6246bcceeceb2d0f7b6094b8

Рост цен в России немного замедлился в конце марта.

На фоне укрепляющегося рубля и падения спроса на товары, после его ажиотажного всплеска, инфляция с 18 до 25 марта прибавила только 1,11%, тогда как неделями ранее темпы роста составляли по 2-2,1%.

В годовом выражении инфляция на 25 марта составила 15,32%, что почти в два раза больше итоговой инфляции 2021 года — 8,4%.

2. Инфляция в Европе достигла рекордного по европейским меркам уровня:

https://lenta.ru/news/2022/04/01/eurost/

Рост цен в еврозоне побил рекорд, достигнув в марте на годовом уровне 7,5 процента, свидетельствуют предварительные оценки европейского статистического ведомства Европейского союза.

В предыдущем месяце инфляция на годовом уровне достигала 5,9 процентов. Основной вклад в рост цен внесло подорожание энергии (44,7 процента), а также продукты питания, алкоголь и табачные изделия (5 процентов).

Из стран еврозоны самые высокие показатели инфляции фиксируются в Литве (15,6 процента), Эстонии (14,8 процента), Нидерландах (почти 12 процентов), Латвии (около 11 процентов), Испании (9,8 процента).

Напомню, что базовая ставка Европейского центрального банка равна 0% аж с 2016 года, а по кредитам и депозитам она вовсе отрицательная:

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/03/10/912943-etsb-sohranil-bazovuyu-protsentnuyu-stavku

Это значит, что проценты по депозитам в европейских банках уже много лет остаются нулевыми или даже отрицательными. В рамках ПОПС (политики отрицательных процентных ставок) не банк платит вам за то, что вы ему даёте деньги для инвестиций, а наоборот, вы платите банку за то, что он хранит ваши капиталы.

В условиях низкой инфляции подобная ситуация стимулирует европейцев вкладывать свои денежки в инвестиции самостоятельно, что хоть немного разгоняет увядающую экономику ЕС.

Однако в условиях высокой инфляции и кризиса, когда экономика падает из-за сверхдорогой энергии, рынки падают и инвестировать особенно некуда, ПОПС ведёт к сжиганию капиталов европейцев.

Россияне сейчас могут защитить свои накопления от инфляции, просто положив деньги в банк – у нас базовая ставка составляет 20%, ставки по депозитам в частных банках могут быть ещё выше.

У несчастных же европейцев надёжного и простого способа защиты своих денежек от инфляции просто нет. Поэтому даже если в России годовая инфляция достигнет 20%, для нас это будет куда менее страшно, чем 7,5% для жителей ЕС.

3. Профессор экономики Александр Скоробогатов пишет про факторы, которые влияют на текущую инфляцию в России:

https://skorobogatov.livejournal.com/98565.html

А. Ключевая ставка отражает текущие инфляционные ожидания денежных властей, а в течение года они могут и поменяться, если в дело вступят до сих пор не игравшие роли важные факторы;

Б. Но специфика момента в том, что ключевую ставку задрали не только (а может, и не столько) из соображений борьбы с инфляцией, но и ради предотвращения паники на валютном рынке, которая могла разыграться после запуска “адских санкций”. В таком случае инфляционные ожидания денежных властей могут быть и ниже установленной ими ставки, а значит ставку до конца года либо понизят, либо годовая инфляция окажется ниже ее уровня;

В. Главным фактором инфляции сегодня является уменьшение импорта, что при том же спросе вызывает удорожание. Но спрос не будет прежним. Хотя бы благодаря ставке, установленной так высоко в целях сокращения расходов. Таким образом, эффект ограничения импортного предложения будет здорово смягчаться за счет невиданно жесткой денежной политики. Добавим сюда и наблюдающееся в последнее время укрепление рубля, играющее против роста цен;

Г. Интересно, что разрыв с Западом не только способствует инфляции, но одновременно ее и смягчает. Ведь в последние годы инфляция у нас была импортируемой. Когда же мы столкнулись с ограничением импорта, дело не ограничилось товарами, затронув и инфляцию.

Как это работает? Когда торговле ничего не мешает, бизнес сравнивает цены у себя и за границей, ища возможность продавать там, где дороже. Если за границей дорожает, то дорожает не только там, поскольку отечественный бизнес больше вывозит и отток предложения вызывает удорожание дома. Но если торговля между странами останавливается, этот эффект исчезает. (В реальности, конечно, не исчезает, а становится слабее, т.к. полностью остановить торговлю невозможно.)

Резюмирую: и за, и против инфляции действуют мощные факторы, результирующая из которых может быть грубо измерена ключевой ставкой, но при сохранении наблюдаемых тенденций итоговая инфляция может оказаться и (существенно) ниже.