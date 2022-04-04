 

В ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией

04.04.2022, 21:50, Новости дня
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Еврокомиссия (ЕК) считает необходимым соблюдать положения контрактов на поставки газа из РФ по оплате в долларах или евро, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

«Что касается оплаты за газ в рублях, я могу лишь повторить, что большинство контрактов [с Россией] номинированы в долларах и евро, и мы должны соблюдать контракты», – цитирует его ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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