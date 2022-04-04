 

В ЕС заявили о снижении уровня жизни из-за антироссийских санкций

04.04.2022, 21:50, Новости дня
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Конфликт на Украине и санкции Запада против РФ могут привести к росту цен в ЕС, снижению уровня жизни и социальным последствиям для стран сообщества, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Паскаль Донохью.

«Рост цен на энергоносители и продукты питания (вызванные конфликтом на Украине и западными санкциями против РФ – прим. ВЗГЛЯД) приведет к снижению уровня жизни в ЕС и будет иметь социальные последствия», – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что цены на фрукты и овощи в Великобритании выросли на 30%, растительное масло подорожало на 50–70%.

Напомним, что после начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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