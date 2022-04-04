Смешайте скраб и увлажняющий крем: несколько хитростей, как превратить матовую помаду в глянцевую

Губная помада входит в базовый набор для макияжа в любом возрасте. Правила выбора средства не менялись, можно сказать, несколько сотен лет: помада должна быть насыщенного яркого или нюдового цвета и ухаживать за тонкой кожей губ. В вашей косметичке наверняка хранится не менее двух штук, не так ли? Кстати, визажисты говорят, что больше и не требуется, потому что одну текстуру с помощью небольших секретов всегда можно превратить в другую.

Микс скраба и увлажняющего крема

Одной из любимых текстур помады для всех возрастов является матовая. Она четко очерчивает контур, долго держится и не растекается. Правда, есть и минус – сушит. Но сухую текстуру всегда можно смягчить на более влажную с помощью таких привычных средств, как мед, сахар и любимый бальзам для губ.

Чтобы помада ложилась ровным слоем, в первую очередь губы нужно проскрабировать, удалить мертвые клетки. Поможет мед и сахар. Смешайте по четверти чайной ложки обоих ингредиентов, нанесите на сухие губы, сделайте легкий массаж, смойте. Нанесите бальзам для губ толстым слоем, оставьте его на пару минут, чтобы он как следует впитался. Излишки промокните сухой салфеткой и нанесите любимую матовую помаду. На увлажненных губах появится глянец.

Используйте салфетки

Еще один простой способ получить роскошный глянцевый блеск – салфетки. Снова понадобится бальзам для губ. Нанесите толстый слой бальзама на сухие чистые губы, накройте салфеткой и слегка прижмите, чтобы средство впиталось. Снимите салфетку и без промедления нанесите два слоя матовой помады. И опять вы получили глянцевый блеск.

Избегайте слоев

Многие женщины нарушают правило использования матовой помады и наносят несколько слоев в течение дня. Именно поэтому средство скатываться, а губы высыхают и трескаются. Один слой помады никогда к сухости и шелушению не приведет. Если вы заметили, что помада немного стерлась, лучше полностью сотрите ее с губ влажной салфеткой и нанесите новый слой. Также вы избежите комковатости на губах.

Используйте блеск для губ

Комфортное ощущение при использовании матовой помады даст вам обычный жидкий блеск. Не стесняйтесь использовать его в течение дня. Нанесите пару капель на середину верхней и нижней губы, вбейте пальцами. Распределять по всей площади губ не нужно, иначе получите некрасивую скатку в уголках.

Используйте хайлайтер

Если вы не сторонница дополнительного увлажнения и любите, чтобы матовое было матовым, но блестящим, используйте хайлайтер. Просто макните пальчик в него и легко проведите по губам.