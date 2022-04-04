Омолодит и подарит свежесть: макияж для нависшего века для дам старше 50

Цель нанесения макияжа на лицо заключается в том, чтобы оно визуально выглядело более свежим, привлекательным, женственным. Достичь такого результата можно, подчеркнув преимущества лица и скрыв все недостатки. Результат при этом должен выглядеть максимально естественно.

Особенности макияжа для дам старше 50 лет

В технике нанесения макияжа женщинам, которым более 50 лет, практически ничего не меняется, за исключением того, что нужно быть внимательнее к деталям, чем в более молодом возрасте. На зрелой коже дефекты более заметны, чем раньше, и при большом количестве продукта это гораздо сильнее бросается в глаза. Итак, ниже речь пойдет о том, как выполнить макияж, который будет выглядеть естественно и элегантно. Данная статья будет полезна для прочтения абсолютно всем.

Нависшее веко не проблема!

У большинства с возрастом появляется вопрос: как правильно наносить макияж на нависшее веко? Ниже будет представлено несколько советов, которые помогут разрешить эту проблему:

Как глаза, так и все лицо обязательно следует подготавливать к нанесению косметических продуктов. Для этого нужно использовать легкие покрытия, такие как BB-, CC-крем или праймер. Матирующие и плотные тональные средства имеют свойство ложиться на лицо маской, и смотрится это очень неестественно. Кроме того, они всегда визуально делают кожу старше. Но плотные тональные кремы очень популярны среди подростков, так как на молодой и ровной коже они смотрятся гораздо лучше. Аптечные и хорошо зарекомендовавшие себя бренды предлагают средства, которые обеспечивают естественное покрытие, а также имеют лечебные и защитные свойства. То есть они маскируют недостатки и одновременно помогают при регенерации кожи. Есть также праймеры конкретно для век. Они просты в использовании, противодействуют старению кожи, а также являются хорошей основой для теней и подводки. Тени для век ярких цветов являются очень спорной темой. Яркие продукты больше подходят для вечеринок или корпоративов, но в повседневной жизни им редко можно найти применение. Вместо вызывающих оттенков лучше использовать нейтральные цвета, такие как бежевый, серый или темно-коричневый. Наносить тени следует сначала чуть выше складки века, а затем растушевать к внутреннему краю. Оттуда нанесите тени к внешнему уголку глаза, подчеркнув линию от него почти до конца брови. Важно, чтобы в результате оба глаза выглядели симметрично настолько, насколько это возможно. Если у вас мало опыта работы с тенями для век, не бойтесь тренироваться и экспериментировать с макияжем.

Яркий макияж для нависшего века

Для большинства дам этого уже вполне достаточно для повседневной жизни. Но если вы все же хотите сделать более эффектный и яркий макияж для праздника или просто для разнообразия, то следуйте этим советам:

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Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой Для начала нужно выбрать более интенсивный цвет из той же цветовой гаммы. Нанесите его от внешнего уголка глаза до его середины. Другим оттенком растушуйте тени до внешнего края. Для большего эффекта можно нарисовать аккуратную классическую стрелку с помощью подводки или карандаша.

С помощью этих шагов макияж будет простым, но весьма элегантным.

Советы по нанесению макияжа

Еще несколько основных советов по нанесению макияжа, которые будут полезны абсолютно всем:

Не забывайте подготавливать кожу к нанесению продуктов. В качестве основы для макияжа используйте средства, которые еще и ухаживают за кожей. В любом возрасте для повседневного макияжа лучше отдавать предпочтение сдержанным, нейтральным цветам теней для век. Если все же хотите привлечь внимание и сделать яркий акцент, выделите губы. Не экономьте на косметике, если не хотите сделать кожу дряблой. В любом возрасте используйте косметику и средства для ее нанесения только самого лучшего качества.