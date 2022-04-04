Мнение: О триумфе «культуры отмены»… Русских отменяют навсегда?

А вот и новости из мира искусств подоспели. «Страшно далёкого» от политики. Ибо всё преходяще, но #искусство вечно. Ага…

В Лондоне начали «разбираться» с русскими. По-британски основательно и мощно. Вплоть до полной отмены.

Кажется, мы присутствуем при зарождении нового тренда. Более мощного, чем тот, что «отменил» Джоан Роулинг.

Лондонской The National Gallery переименовала картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц». Новое название полотна указано на сайте галереи.

Как пишет газета The Guardian, изменение произошло по просьбе некоторых украинских пользователей социальной сети Instagram (принадлежит запрещённой в России «экстремистской организации Meta»), которые проживают в Великобритании. По их мнению, национальная принадлежность танцовщиц явно выражена у художника, поскольку жёлтый и синий цвета национального флага современной Украины заметны в лентах для волос, которые носят танцоры, и в гирляндах в их руках.

Как следует из описания картины на сайте галереи, на полотне изображены танцовщицы из Восточной Европы, которые посетили Францию в 90-х годах XIX века и выступали в Мулен Руж и Казино де Пари. «Почти наверняка мы можем утверждать, что на картине изображены украинские танцовщицы, а не русские», — говорится в изменённом описании.

И никого ведь не волнует, что в России XIX века ещё не было такой национальности — «украинец». Как, собственно, и не было в сколько-нибудь официальном обиходе топонима «Украина». Жители южно-русских губерний Российской империи назывались вполне повсеместно «малороссами», а то и просто русскими. Даже кобзарь Тарас Шевченко хотя и говорил порой об «Украине», себя украинцем не считал, а свою хандру именовал «русскою тоскою». Да что там, и современная Эдгару Дега поэтесса Леся Украинка (она же Лариса Петрівна Косач-Квітка) в письмах к подруге именовала будущих украинцев «руським народом».

И это ещё цветочки. Некоторые особо «толерантные» готовы идти дальше. Например, польский вице-премьер, глава Минкультуры Петр Глиньский считает, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства. «Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре [им. А. В.] Александрова. Сейчас не сезон для [Антона] Чехова и даже [Александра] Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», — заявил он. Оперную диву Анну Нетребко из этого пространства уже выпилили на раз-два.

В общем «борьба с русской агрессией» стремительно перерастает в агрессию ко всему «русскому». В её запале кому сейчас какое дело до исторической правды, до великой культуры — как бы неотъемлемой части мировой, — когда на кону «вселенская справедливость»!

И вот в рамках её ускоренного восстановления не «отменят» ли русских и русскую культуру вообще, например, атрибутировав Пушкина эфиопским, а Лермонтова — шотландским поэтом?

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