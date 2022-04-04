Лавров заявил о «появлении реализма» в позиции Украины по Крыму и Донбассу

В позиции украинской делегации на переговорах в Стамбуле появилось больше реализма по Крыму и Донбассу, а также своему безъядерному статусу, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«По итогам того раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины, уже понятно стало и киевским представителям то, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть», – отметил министр, передает РИА «Новости».

Продолжая высказываться о раунде переговоров, Лавров указал, что «больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев из уст украинских руководителей».

По его словам, безусловно, в позиции украинской делегации проявилось гораздо больше реализма и в отношении Крыма, и Донецкой и Луганской народных республик.

Он подчеркнул, что «как эти нотки реализма будут переводиться на язык договорный, бумаги, нам еще предстоит понять».

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина стала реалистичнее подходить к теме своего нейтрального и безъядерного статуса, но проект договора между Россией и Украиной еще не готов «для вынесения на встречу в верхах».

Напомним, что 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. РФ получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

—