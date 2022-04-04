 

Лавров: Россия будет разоблачать фейки, как в Мариуполе и Буче, но исключительно из Москвы

04.04.2022, 20:25, Новости дня
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Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине, так же как и было в ситуации в роддоме в Мариуполе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, во время спецоперации на Украине было немало примеров, когда вбрасывались откровенные фейки, и на этом делалась пропагандистская кампания, а «потом, когда вскрывалась правда через несколько дней, на эту тему никто не хотел говорить».

«Мы будем такие фейки разоблачать, так же как мы разоблачили в начале марта ситуацию, которую пытались представить как трагедию в родильном доме в Мариуполе. Так же как сейчас, когда российские Вооруженные силы в рамках реконфигурации своего присутствия 30 марта еще покинули район города Буча и последующие три дня там выступал мэр по телевидению, говорил, что город возвращается к нормальной жизни, появились там и вооруженные силы Украины, показывали улицы, где никаких трупов не было. Ну и через три дня решили, наверное, организовать подобную постановку», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

 

Ранее Лавров заявил, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по событиям в украинской Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией, снова не увенчалась успехом.

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области. 

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны РФ распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.

Между тем сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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