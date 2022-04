Звездный десант: Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол в новой рекламной кампании Skims

Такой коллаборации точно никто не ожидал: лицами (и фигурами) новой рекламной кампании Skims стали одни из ярчайших моделей современности. Кстати, все они носят неофициальные титулы экс-“ангелов” Victoria’s Secret. Хайди Клум и Тайра Бэнкс, которым сейчас по 48 лет, представляли более опытное поколение манекенщиц, а Алессандра Амбросио (40 лет) и Кэндис Свейнпол (33 года) – поколение моделей, чей пик карьеры пришелся на 2010-е годы.

Девушки представили комплекты белья из базовой линии Fits Everybody. Фотографом выступила Сэнди Ким, ранее работавшая, в том числе, с рэпером Трэвисом Скоттом.

На протяжении многих лет я был свидетельницей того, как Тайра, Хайди, Алессандра и Кэндис создавали основы [индустрии], будучи иконами моды и предпринимательницами. И впервые собрать их вместе в этой кампании – мечта. Все эти женщины – первопроходцы, и я очень рада, что могу отметить их вклад таким образом, — рассказала изданию WWD Ким.

Анонсируя фотосессию в своих социальных сетях, она написала, что изначально не должна была принимать участие в съемке, но не удержалась и все же зашла в кадр.

Героинями прошлой рекламной компании, которая вышла в сентябре, стали лучшие подружки Меган Фокс и Кортни Кардашьян. А три недели назад Ким лично представила свою дебютную коллекцию купальников.

К слову, бренд Skims – лишь часть большой бизнес-империи Ким Кардашьян, но бельевая марка внесла значительный вклад в ее состояние. По данным журнала Forbes, компания Ким совместно с генеральным директором и соучредителем Йенсом Греде достигла оценки в 3,2 миллиарда долларов, хотя ее доля в компании составляет только 35%. А год назад она владела половиной бренда.

Ровно год назад, 6 апреля 2021 года, Ким впервые вошла в список самых состоятельных людей планеты The World’s Billionaires по версии журнала Forbes. По оценке экспертов, на момент выхода списка ее состояние оценивается в один миллиард долларов. При этом они отметили, что в октябре 2020-го ее активы составили “всего” 780 миллионов долларов (или 58 миллиардов рублей).

Источниками прибыли Ким называются: съемки реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians (вместо которого 14 апреля выйдет реалити-шоу The Kardashians), которые приносили ей по 10 миллионов долларов в год, и доходы от рекламных публикаций в соцсетях. Но основную часть денег ей принес ее косметический бренд KKW Beauty и линейка корректирующего белья Skims. Год назад Skims оценивался в 500 миллионов долларов. Еще 200 миллионов она получила после продажи части акций KKW Beauty.

Сейчас общий капитал Ким Кардашьян составляет примерно 1,8 миллиарда долларов.