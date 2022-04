Анастасия Уколова о работе с психологом, абьюзе в отношениях и фильме “Капитан Волконогов бежал”

Кино

“”Капитан Волконогов бежал” — первый фильм, которым я так восхищена и горжусь. Эта картина перевернула мою жизнь в кино: я впервые снималась в артхаусе и работала с Наташей Меркуловой и Лешей Чуповым. На съемках все было по-настоящему — без суеты, шума, с возможностью испытать реальные эмоции и не отвлекаться на перестановки. Эротическую сцену мы снимали, находясь в комнате вчетвером — я, Юра Борисов, оператор и Наташа Меркулова, — а вся остальная съемочная группа следила за происходящим на плейбеке.

Когда мне сказали, что для роли Раечки мне обесцветят брови и ресницы, я немного испугалась. В итоге мы с художниками по гриму провели этот эксперимент вечером накануне съемочного дня. Изменить что-то уже было невозможно, и я полностью доверилась команде и была уверена в том, что они сделают все как требуется, чтобы раскрыть моего персонажа. Еще мне сделали веснушки. Было очень непривычно, но такие детали всегда помогают отойти от внешнего образа и восприятия себя и больше погрузиться в своего героя.

Поездка на Венецианский фестиваль с нашим фильмом произвела на меня огромное впечатление. День начался с того, что мне сделали макияж и укладку, мы всей командой нарядные спустились в холл, выпили шампанское и тут же нам подали машину, чтобы доставить до Палаццо-дель-Синема. Особенно мне запомнилось, что на красной дорожке были координаторы, которые рассказывали, в какую зону пройти, что там будет происходить и просили прорепетировать позиции, чтобы получились хорошие снимки. Все фотографы знали артистов по именам и кричали: “Анастасия, посмотрите в камеру”. Мне было очень приятно, потому что у меня не такая большая роль и это мой первый Венецианский кинофестиваль”.

Топ, ELLADAKATE, @ellada.kate; моносерьга-коннекторс медальоном Light Me Up, Pandora ME Топ, ELLADAKATE, @ellada.kate; моносерьга-коннекторс медальоном Light Me Up, Pandora ME

Стиль

“Только к 27 годам мне захотелось одеваться женственно. Возможно, даже ковровые дорожки заставили меня полюбить платья. (Улыбается.) В том числе подчеркивать талию и достоинства своей фигуры. Наверное, это пришло с работой над собой, над своей самооценкой. Когда ты любишь себя, хочется подчеркивать достоинства и ничего не стесняться.

Шопинг — важная часть моей жизни. Это то, чем я занимаюсь, чтобы поднять себе настроение, расслабиться, разрядить обстановку и просто отвлечься. Выбор и примерка красивых вещей меня очень вдохновляют. Долгое время у меня не было возможности покупать все, что я захочу, но, когда я начала хорошо зарабатывать, шопинг стал занимать отдельное место в моей жизни. (Смеется.)

Мне нравятся минималистичные украшения, но иногда бывает настроение сверкать и срочно надеть массивные серьги или кольца. (Улыбается.) А в повседневной жизни я ношу серьги-кольца, скоромную подвеску, кольца и браслет — всего по чуть-чуть”.

Топ, ELLADAKATE, @ellada.kate; моносерьга-коннекторс медальоном Light Me Up, Pandora ME Жакет, Choux, @choux.ru, серьги-кольца “Сердца Pandora”, Pandora

Красота

“До 25 лет я не понимала, зачем девушки используют такое количество баночек, а сейчас сама ухаживаю за собой с большим удовольствием. Я смываю макияж мицеллярной водой Dr. Jart, после умываюсь гелем Elemis, Erborian или Obagi, затем тоник и ночной крем. Утром использую нежирный дневной крем, чтобы можно было без проблем нанести макияж. У меня чувствительная кожа, и я часто использую маски для лица, направленные на увлажнение и питание.

Я восхищаюсь своими волосами. Они такие благодаря генетике и родителям — длинные, густые и блестящие. Я стараюсь выбирать шампуни не из масс-маркета — без сульфатов и парабенов. Также люблю средства для объема — спреи и пенки. Я всегда сушу волосы феном и никогда не ложусь спать с мокрой головой. А еще никогда не хожу с мокрыми волосами, потому что сами по себе они высыхают странным образом и быстро загрязняются, а когда сушу их феном, волосы сохраняют объем несколько дней.

Для меня красота идет от того, как ты себя видишь и ощущаешь, поэтому, мне кажется, очень важно заниматься своим внутренним состоянием, развивать и растить любовь к себе. К этому я пришла недавно. Помогли сессии с психологом. Мы работали над самооценкой, и я училась ухаживать и заботиться о себе. Когда женщина чувствует себя красивой и счастливой — в этом ее сила и красота”.

Кольцо “Логомания”, кольцо “Тиара мечты”, открытое кольцо Angel, кольцо “Корона”,все — Pandora Тренч, собственность стилиста, открытое кольцо “Истинная женственность”, кольцо “Логомания”, все — Pandora

Работа над собой

“Недавно в Instagram я написала о своем опыте абьюзивных отношений: мой парень все время лайкал худых девушек и делал им комплименты, и я решила, что мне срочно надо сильно похудеть. Решилась рассказать об этом, потому что это одна из тысячи историй, произошедших со мной в этих отношениях, которые длились очень долго. Я рассказала только о первом столкновении с абьюзом, о том, что в тот момент я его не поняла и не распознала и продолжала эти отношения еще много лет. За мной наблюдают молодые девочки, и они часто спрашивают про мой рост, вес, мое отношение к себе, поэтому я решила поделиться. В итоге получила более 5000 сообщений от девочек, которые находятся в такой же ситуации сейчас, которым то же самое говорили их молодые люди. Мне кажется, моя история могла бы кому-то помочь открыть глаза, углубиться в эту тему и, возможно, обратиться к психотерапевту.

Процесс принятия себя был долгим. Изначально я даже не понимала, что нужно любить себя — этому не учат и не рассказывают. Считалось, что вполне нормально, когда тебе в себе что-то не нравится, когда ты считаешь себя толстой или некрасивой. И только два года назад я обратилась к психотерапевту, потому что проблема оставалась со мной и в других отношениях. Я поняла, что причина где-то глубоко во мне. Психотерапевт изначально начала работать над моей самооценкой. Она спрашивала: “Настя, что ты любишь готовить себе на завтрак?”. Я рассказала, что утром могу быстро перехватить что попадется под руку, но если я живу с молодым человеком, то обязательно приготовлю суперзавтрак. В то время как для себя я не делала ничего подобного.

После развода мы с бывшим мужем остались в хороших отношениях. У него сейчас есть девушка, и я спокойно и с большой радостью слежу за тем, как они проводят время. Это опять же вопрос собственного внутреннего роста. Важно быть честным друг с другом — если у вас что-то не складывается, то сказать об этом. Мне кажется, что отношения после расставания могут не сложиться, если люди не говорят правду. Поэтому я за честность, уважение друг к другу. Это, опять же, зависит от самооценки: ты отпускаешь человека, понимая, что это был урок. Ты поддерживаешь с человеком отношения, помогаете друг другу и радуетесь успехам — это внутренняя зрелость, к которой я пришла”.

Брузка, ELLADAKATE, @ellada.kate; юбка, собственность стилиста; браслет-цепь Pandora ME, браслет “Логомания”, браслет “Цепь бесконечности”, колье-цепь Pandora ME, все — Pandora

