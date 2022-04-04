Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и это не то, что мы привыкли видеть

Несколько лет назад Гонконг считался одним из самых современных и положительных городов, переиначенных для комфортной жизни.

Однако не все люди знают, что даже столь продвинутая столица имеет свои секреты. Один из путешественников оказался в заселенном спальном районе. Как устроены жилища японцев он заснял на камеру.

Для самых успешных людей этот город предлагает роскошные дома рядом с горой Виктория. Здесь открывается роскошный вид на природные красоты. Если же говорить об обычных людях, то их жилье можно сравнивать с небольшими клетками, непригодными для комфортного проживания.

Средняя заработная плата здесь составляет примерно 150 000 рублей, при этом арендовать жилье можно за более крупную сумму. Каждый 30-тый гражданин вынужден жить в плохих условиях, едва обеспечивая себя самым важным.

Этой ситуацией пользуются люди, зарабатывающие на сдаче жилья в аренду. Они сдают квартиры, в которых мало жилого пространства, а на этажах располагаются общие санитарные узлы. Это похоже на клетку, ведь в одной комнате могут проживать несколько десятков человек.