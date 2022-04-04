 

«Четыре позиции, я сейчас покажу карту»: Лукашенко представил дорожную карту параллельного импорта товаров в Россию

04.04.2022, 19:51, Разное
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Белоруссия поможет России преодолеть влияние западных санкций и поставит дефицитные товары на российский рынок. Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Мишустиным заверил, что белорусская сторона разработала надежную схему поставки импорта.

«А я сейчас вам покажу, откуда Беларусь готовится поставлять импортные товары в Россию. Доставка будет осуществляться за 6 часов после ввоза импорта в Белоруссию — 4 позиции, я сейчас покажу карту. Привез, разгрузил, переупаковал и поехал дальше. Поэтому мы готовы выиграть эту торговую войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали: запчасти для самолетов, микроэлектроника, туалетная бумага, таблетки всякие — все это готово взорвать российский рынок», — сказал президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, транзит будет осуществляться через пограничные пункты Горня – Осинка, Звенчатка – Понятовка, Коськово – Клюкино и московские речные порты по каналу имени Москвы силами военно-морского флота Белоруссии. Для решения возможных логистических проблем на границе с Евросоюзом власти страны задействуют местную цыганскую диаспору, польских дальнобойщиков и белорусских проституток.

«Люди уже заряжены и только ждут отмашки. Завтра даем команду и пошла вода горячая, как говорится. Дальше понадобятся новые кредиты от России, чтобы поддерживать торговые каналы. Справились с креветками, завезем и колеса для АвтоВАЗа. Наша святая обязанность помочь братскому народу пережить осаду Запада», — добавил Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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