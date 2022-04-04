Германия решила выслать 40 российских дипломатов

Значительное число российских дипломатов объявлены нежелательными, дальнейшие шаги будут согласовываться с партнерами Берлина, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами», – написала министр в Twitter, передает РИА «Новости».

Телеканал N24 со ссылкой на главу МИД ФРГ сообщил, что высылке подлежат 40 российских дипломатов.

Ранее в Германии выступили с предложениями по ужесточению санкций против России.

Газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов. До этого СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.

Также дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.

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