 

Германия решила выслать 40 российских дипломатов

04.04.2022, 19:31, Новости дня
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Значительное число российских дипломатов объявлены нежелательными, дальнейшие шаги будут согласовываться с партнерами Берлина, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами», – написала министр в Twitter, передает РИА «Новости».

Телеканал N24 со ссылкой на главу МИД ФРГ сообщил, что высылке подлежат 40 российских дипломатов.

Ранее в Германии выступили с предложениями по ужесточению санкций против России.

Газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов. До этого СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.

Также дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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