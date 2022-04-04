 

В МО обвинили украинские власти в использовании провокаций для дискредитации ВС России, но свидетели говорят иное

04.04.2022, 19:30, Новости дня
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Украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских Вооруженных сил, сообщили журналистам в военном ведомстве России.

«Украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих. С этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее Москва запросила на 22.00 понедельника экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за провокации в украинской Буче.

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области. 

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны РФ распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.

Между тем сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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