В МО обвинили украинские власти в использовании провокаций для дискредитации ВС России, но свидетели говорят иное
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Украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских Вооруженных сил, сообщили журналистам в военном ведомстве России.
«Украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих. С этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее Москва запросила на 22.00 понедельника экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за провокации в украинской Буче.
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны РФ распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.
Между тем сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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