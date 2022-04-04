МО: Бесконтрольная раздача Киевом оружия может привести к гибели сотрудников ООН на Украине
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Раздача оружия Киевом населению может привести к гибели сотрудников ООН на Украине сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на встрече с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
«Российской стороной акцентировано, что ключевым фактором для оборонного ведомства РФ при совместной с ООН доставке гуманитарной помощи мирному населению Украины является обеспечение безопасности сотрудников организации. Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. Причем количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН», – сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что «раздача оружия без каких-либо проверок», которую устроили на Украине, «говорит о том, что государство практически утратило собственный суверенитет». Уже появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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