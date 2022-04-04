Политолог Солонников призвал казаков принять участие в спецоперации на Украине

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напомнил, что казаки воспитаны в духе служения Отечеству, и в любой момент могут записаться добровольцами для участия в спецоперации на Украине. Об этом он рассказал корреспонденту ФАН.

Так эксперт прокомментировал безучастность отрядов, которые еще с 2014 года требовали ввода российских войск на Украину, а сейчас больше занимаются «развлекательной деятельностью». По мнению Солонникова, несмотря на то что казаков, как отдельной военной роты нет, у предстателей движения сейчас есть возможность вступиться за свою страну.

«Казачество — люди, воспитанные в духе служения Отечеству, преданности государству, возможности пожертвовать свою жизнь, отстаивая государство — конечно, в этом отношении также может проявлять себя в сегодняшних политических и военных условиях», —отметил политолог.

Напомним, что специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Одной из главных задач миссии стала защита мирного населения Донбасса, которое на протяжении восьми лет подвергалось регулярным атакам со стороны украинских националистов.