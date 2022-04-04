Алек Болдуин отметил день рождения один в Риме

Свой очередной день рождения – вчера, 3 апреля, актеру исполнилось 64 года – Алек Болдуин встретил в Риме. Актер прилетел сюда недавно, чтобы начать съемки сразу в двух проектах – Kid Santa и Billie’s Magic World.

Вчера местные папарацци особенно пристально следили за актером, чтобы узнать, как он отметит день рождения. Но никакого веселого праздника Болдуин не устроил. Актера заметили в небольшом кафе в полном одиночестве. Он сидел один, смотрел что-то в планшете, медленно тянул крепкий напиток и курил папиросу.

Его супруга Хилария, которая ждет их общего седьмого ребенка, посвятила своему любимому мужу целое послание в социальных сетях. Ее поздравление сильно отличалось от похожих, в первую очередь, кажется, из-за инцидента на съемочной площадке фильма “Ржавчина”, когда Болдуин случайно смертельно ранил оператора Галину Хатчинс.

Беременная 38-летняя звезда йоги обратилась к мужу с просьбой “найти в себе силы, чтобы жить”:

Время от времени ты задаешь мне один и тот же вопрос. Я заметила, что он приходит к тебе, когда ты испытываешь боль. Ты всегда спрашиваешь, осталась бы я с тобой, если бы знала все, через что нам придется пройти. Ты начинаешь перечислять все тяжелые моменты, извиняешься сквозь слезы, говоришь, что я стала мишенью для “охотников”. Но я с этим не согласна. Да, Алек, я бы подписалась на это снова и снова. Ты не представляешь, какое счастье быть твоей женой и матерью наших детей. Я знаю, что жизнь бывает и сладкой, и горькой. Но я помогу тебе исцелиться от всего, что тебя так тревожит.

В твой день рождения позволь мне напомнить как твоему лучшему другу, что нужно жить. Те, кто действительно тебя знают, кто знает, какое большое у тебя сердце, твое мужество, твои слабости, твои радостные моменты — мы хотим, чтобы ты жил и наслаждался моментом. Не обращай внимание на негатив, так ты отвлекаешься от жизни.

Алек Болдуин в свой день рождения в Риме

Напомним, что Алек и Хилария женаты с 2012 года. Уже через год после свадьбы – летом 2013 года у пары родился первый общий ребенок – дочка Кармен Габриэла. Весной 2019-го Хилария пережила выкидыш, но уже через пару месяцев восстановилась и вновь забеременела, однако мечтам о еще одном малыше не дано было сбыться и в тот раз – Хилария снова потеряла ребенка. В апреле 2020-го супруги объявили, что вновь находятся в ожидании, и в сентябре на свет появился их сын Эду. Пять месяцев спустя в семье появилась еще одна дочка – младшенькую Люсию супругам родила суррогатная мать через пять месяцев после того, как Хилария стала мамой в пятый раз, родив сына Эдуардо. В семье подрастают еще три мальчика – 6-летний Рафаэль Томас, 4-летний Леонардо Энджел и 3-летний Ромео Алехандро. Также у Алека есть взрослая дочь Айрленд.

Алек и Хилария Болдуин с детьми