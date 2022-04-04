Брат короля Иордании Хамза бен Хусейн отказался от титула принца
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сводный брат короля Иордании Абдаллы II, бывший наследник иорданского престола Хамза бен Хусейн отказался от своего титула принца. Он объявил об этом в специальном сообщении, размещенном в соцсетях. В своем кратком послании он пояснил, что в своей частной жизни будет служить Иордании, не упомянув при этом короля, и не дав какого-либо пояснения относительно своих планов на будущее.
Напомним, что в апреле прошлого года принца обвинили в участии в заговоре против короля и попытке дестабилизировать монархию. Он был помещен под домашний арест. А в начале марта этого года он направил Абдалле II послание, в котором признался, что участвовал в заговоре и раскаивается в совершенных им действиях. После этого он был принят королем и должен был быть реабилитирован.
Король Иордании Абдалла II
Официальным наследником иорданского престола является старший сын короля Абдаллы II и королевы Рании – Хуссейн. Молодой человек активно разъезжает по стране, занимается социально значимыми и государственными делами, а также ведет свой блог в сети. В прошлом году он первые принял участие в официальной зарубежной поездке во время визита в США, где вместе с родителями встретился с президентом Джо Байденом и его супругой Джилл. А в ноябре королевская чета принимала у себя наследника британской короны принца Чарльза с женой герцогиней Камиллой Корнуольской.
Напомним, король Абдалла II и королева Рания женаты уже 28 лет. За эти годы у них родилось двое сыновей и двое дочерей. Наследный принц появился на свет 28 июня 1994 года, через два года, 27 сентября, родилась принцесса Иман. Принцесса Сальма младше сестры на четыре года, а младший ребенок в иорданской королевской семья появился 30 января 2005 года.
Король и королева Иордании с детьми
Смотреть комментарии → Комментариев нет