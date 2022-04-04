Брат короля Иордании Хамза бен Хусейн отказался от титула принца

Сводный брат короля Иордании Абдаллы II, бывший наследник иорданского престола Хамза бен Хусейн отказался от своего титула принца. Он объявил об этом в специальном сообщении, размещенном в соцсетях. В своем кратком послании он пояснил, что в своей частной жизни будет служить Иордании, не упомянув при этом короля, и не дав какого-либо пояснения относительно своих планов на будущее.

Напомним, что в апреле прошлого года принца обвинили в участии в заговоре против короля и попытке дестабилизировать монархию. Он был помещен под домашний арест. А в начале марта этого года он направил Абдалле II послание, в котором признался, что участвовал в заговоре и раскаивается в совершенных им действиях. После этого он был принят королем и должен был быть реабилитирован.

Король Иордании Абдалла II

Официальным наследником иорданского престола является старший сын короля Абдаллы II и королевы Рании – Хуссейн. Молодой человек активно разъезжает по стране, занимается социально значимыми и государственными делами, а также ведет свой блог в сети. В прошлом году он первые принял участие в официальной зарубежной поездке во время визита в США, где вместе с родителями встретился с президентом Джо Байденом и его супругой Джилл. А в ноябре королевская чета принимала у себя наследника британской короны принца Чарльза с женой герцогиней Камиллой Корнуольской.

Напомним, король Абдалла II и королева Рания женаты уже 28 лет. За эти годы у них родилось двое сыновей и двое дочерей. Наследный принц появился на свет 28 июня 1994 года, через два года, 27 сентября, родилась принцесса Иман. Принцесса Сальма младше сестры на четыре года, а младший ребенок в иорданской королевской семья появился 30 января 2005 года.

Король и королева Иордании с детьми