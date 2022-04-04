Буча: Возможно, речь идет о военных преступлениях

Сегодня вслед за Генеральным секретарем ООН Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет и Координатор ООН в Украине Оснат Лубрани заявили, что шокированы фотографиями погибших мирных жителей на улицах города Буча и массовых захоронений в этом пригороде Киева. Они отметили, что аналогичные сообщения поступают из Ирпеня, Гостомеля, которые также на днях покинули российские войска, и других украинских городов. Они назвали поступающие данные «свидетельством военных преступлений», призвав провести независимое расследование.

Все тела должны быть эксгумированы и опознаны

– Крайне важно, чтобы все тела были эксгумированы и опознаны, чтобы можно было проинформировать семьи жертв и установить точные причины смерти. Должны быть приняты все меры для сохранения доказательств, — заявила Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет.

По ее словам, сообщения, поступающие из Бучи и других городов и областей, «порождают серьезные и тревожные вопросы о возможных военных преступлениях, а также серьезных нарушениях международного гуманитарного права и прав человека».

– Мы все почувствовали полное опустошение, увидев изображения убитых людей и узнав об ужасном насилии над мирными жителями – мужчинами, женщинами и детьми в Буче, Ирпене и Гостомеле возле Киева и других частях Украины, где гражданское население оказалось в ловушке боевых насильственных действий, — заявила коллега Бачелет — Координатор ООН в Украине Оснат Лубрани.

В ООН выступают за независимое расследование преступлений в Буче

Мишель Бачелет и Оснат Лубрани призвали приложить все усилия для проведения независимого и эффективного расследования того, что произошло в Буче и других украинских городах после вторжения России. Мишель Бачелет подчеркнула, что необходимо установить истину, обеспечить правосудие и справедливость и привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить возмещение ущерба для пострадавших и членов семей жертв.

Оснат Лубрани подчеркнула, что все «жуткие репортажи и видео однозначно свидетельствуют о серьезных нарушениях международного права человека и международного гуманитарного права». По ее словам, очень важно, чтобы все сообщения о насилии против гражданских лиц были задокументированы независимыми организациями.

– Только независимое расследование может определить масштабы этих преступлений и позволит привлечь виновных к ответственности, — считает Координатор ООН в Украине.

В ООН намерены задокументировать преступления

Оснат Лубрани подчеркнула, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине пытается как можно быстрее попасть во все районы, где совершались такие злодеяния. Она напомнила, что защита гражданского населения — это основополагающее обязательство всех государств-членов ООН перед людьми во всем мире.

– А во время войны существуют дополнительные обязательства, согласованные международным сообществом, – они изложены в Женевских конвенциях»,— напомнила Оснат Лубрани. «Мы будем и дальше отслеживать и сообщать об обстрелах школ, больниц и их персонала, объектов гражданской инфраструктуры, а также фиксировать случаи использования тяжелого оружия в жилых районах и препятствий гуманитарному доступу, — пообещала Оснат Лубрани.

Украинцы живут в аду

Она напомнила, что украинцы живут в аду уже больше месяца. Тысячи мирных жителей погибли, а еще больше детей, женщин, пожилых людей и людей с инвалидностью оказались в ловушке из-за постоянных обстрелов и заминированных дорог. У них нет продовольствия, воды и возможности покинуть города, находящиеся в осаде.

В результате обстрелов жилых районов в Украине погибают и получают ранения мирные жители, в том числе дети. На фото: раненная шестилетняя киевлянка получает лечение в больнице.

Прекращения огня в гуманитарных целях

Напомнив о призыве к прекращению огня в гуманитарных целях, представитель ООН подчеркнула, что такие «паузы» в боевых действиях» позволят мирным жителем безопасно покинуть зоны боевых действий, а гуманитарным организациям – доставить помощь всем нуждающимся.

Оснат Лубрани вновь призвала прекратить эту «смертоносную войну», заявив, что только так можно предотвратить дальнейшую гибель людей и еще большие страдания.

Напомним, что 2 марта Генеральная Ассамблея приняла резолюцию «Агрессия против Украины». В ней государства потребовали, чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах»; «немедленно прекратила применение силы против Украины и воздерживалась от любой дальнейшей противоправной угрозы силой или ее применения против любого государства-члена ООН».

16 марта Международный Суд ООН потребовал, чтобы Москва приостановила военные действия на территории Украины. Это решение было принято в рамках «временных мер», связанных с иском Украины, обвиняющей Россию в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида.

24 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Гуманитарные последствия агрессии против Украины». Она также требует, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия в Украине, не совершала нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Ее авторы призвали обеспечить безопасные проходы для мирных граждан, а также гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи.

Генеральный секретарь ООН неоднократно призывал прекратить войну в Украине, называя ее «абсурдной». «Эта война стремительно движется в никуда». Ранее говоря об Мариуполе, который «находится в окружении российской армии, которая его безжалостно бомбит, обстреливает и атакует», глава ООН спросил «за что?». «Даже если Мариуполь падет, Украину нельзя завоевывать вот так город за городом, улицу за улицей, дом за домом», – предупреждал Генеральный секретарь ООН 22 марта. Единственный результат всего этого, по его словам, еще больше страданий, еще больше разрушений и еще больше ужаса.

Совет ООН по правам человека создал независимую международную комиссию по расследованию нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Украине.