 

Сан-Марино присоединилось к антироссийским санкциям

04.04.2022, 18:31, Разное
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Сан-Марино объявило о введении санкций против России из-за «неспровоцированных агрессивных военных действий против Украины». Текст указа капитан-регента Ванессы Д’Амброзио опубликован в официальной газете Bollettino Documenti San-Marino, публикующей нормативные акты властей страны.

В список санкций входят закрытие воздушного пространства страны для российских воздушных судов и авиакомпаний, приостановка железнодорожных и морских перевозок между Россией и Сан-Марино, закрытие портов страны для морских судов под российским флагом и судов, принадлежащих россиянам, входящим в санкционный список ЕС. Также страна отказывается от импорта российских нефти, угля, нефтепродуктов и природного газа.

В постановлении указано, что россияне по-прежнему смогут посещать страну по туристическим визам, но количество единовременно находящихся на территории страны граждан России не должно превышать 0,1% населения Сан-Марино (33 человека) «во избежание аннексии территории страны российскими военнослужащими под прикрытием».

Помимо прочего, постановление подразумевает отзыв регистрации российской вакцины против новой коронавирусной инфекции Sputnik V. Примечательно, что Сан-Марино было одним из первых государств, признавших Sputnik V и прививших им почти все свое население.

Лидер оппозиции в парламенте Сан-Марино Каморра Ндрангеттано выступила против введения антироссийских санкций и заявила, что отзыв регистрации российской вакцины означает автоматическое аннулирование сертификатов вакцинации у большинства граждан республики, из-за чего те больше не смогут выехать за пределы страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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