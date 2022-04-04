Gazprom Germania передали под временное управление германского регулятора

Министерство экономики ФРГ отдало компанию Gazprom Germania под попечительское управление Федерального сетевого агентства, сообщил на пресс-конференции в Берлине министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство», – цитирует его ТАСС.

По его словам, «это временная регулировка». «Правительство ФРГ [этим шагом] делает все необходимое, чтобы обеспечить энергобезопасность Германии», – добавил Хабек.

Кроме того, Хабек рассчитывает на исполнение контрактов на поставку газа из РФ после передачи в управление немецкому регулятору Gazprom Germania.

Напомним, корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.

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