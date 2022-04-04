В Пентагоне заявили об отсутствии подтверждения сообщений Киева о трагедии в Буче

У США нет независимого подтверждения распространяемой Киевом информации о жертвах среди гражданского населения в украинской Буче, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. Ранее лжесвидетельства Украины о событиях в буче в российском Минобороны назвали информационной провокацией.

«Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче… Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче. По ее словам, предыдущее требование Москвы заблокировала Британия.

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны РФ распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.

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