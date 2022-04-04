 

Лидер «Новых людей» назвал санкции Запада атакой на историческую Россию

04.04.2022, 18:05, Новости дня
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Санкции, которые вводит Запад, являются прямой атакой на историческую Россию, сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«У англосаксов есть такое выражение: «Right or wrong – my country». Права она или нет – это моя страна. Санкции показали, что сколько бы ни говорил Запад, что их цель – Путин, и агрессия не направлена на простых жителей, но фактически санкции – это прямая атака на историческую Россию», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Нечаева, РФ проходила это «и в царские времена, и в 1991 году, когда западные страны говорили, что целятся исключительно в коммунистический строй».

«По факту выходило иное. И сейчас, какова бы ни была западная риторика, наказывают ведь всю страну. Но нас это только сплотило», – сказал лидер «Новых людей».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в ГД в понедельник внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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