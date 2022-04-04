Пэрис Хилтон и Картер Реум впервые вышли в свет после свадьбы

Вчера на 64-й ежегодной премии “Грэмми” было много романтики – по красной дорожке, предваряющей церемонию награждения, прошлись самые разные звездные пары: от четы Бибер до Аврил Лавин и Mod Sun. Большой неожиданностью стало появление Пэрис Хилтон и ее новоиспеченного супруга Картера Реума. Пара поженилась в середине ноября и только вчера дебютировала на крупном светском событии в качестве мужа и жены.

Перед фотографами молодожены не скромничали – обнимались и целовались на радость поклонникам. Для премии 40-летняя светская львица, блогер и телеведущая выбрала “голое” платье, расшитое стразами, из органзы с длинным шлейфом. Образ она дополнила высоким конским хвостом и перчатками, тоже в стразах. Картер же на фоне супруги смотрелся куда скромнее: на нем был классический черный смокинг с рубашкой в тон и лаковыми туфлями.

Напомним, что бизнесмен Картер Реум сделал предложение Пэрис Хилтон в феврале прошлого года. Почти год влюбленные готовились к свадьбе и 11 ноября это, наконец, случилось (спустя два года отношений). Подготовка к церемонии сопровождалась слухами о беременности Пэрис, однако Хилтон опровергла эту информацию, заявив, что готова рожать только после свадьбы. К материнству Пэрис готовится давно.

Еще в августе 2020 года светская львица рассказала изданию The Sunday Times, что мечтает стать матерью и, по совету своей давней подруги Ким Кардашьян, на всякий случай заморозила яйцеклетки. Спустя месяц в подкасте LadyGang Пэрис призналась, что хочет родить двойняшек – мальчика и девочку – и уже даже выбрала имя для своей будущей дочки – Лондон. А в январе 2021-го в беседе на подкасте The Trend Reporter, сказала, что готовится к процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Свадьба пары состоялась в роскошном поместье, принадлежавшем ныне покойному дедушке невесты, бизнес-магнату Бэррону Хилтону, в Бель-Эйр. Место проведения торжества Пэрис поменяла всего за неделю до дня Х. Сначала местом действия должна была стать церковь в Беверли-Хиллз. Почему было решено изменить локацию, никто не знает. Замуж Пэрис вышла в платье Oscar de la Renta, а всего за время празднования свадьбы, которое длилось три дня, невеста сменила с десяток образов. А среди гостей были Эмма Робертс, Эшли Бенсон, Биби Рекса, манекенщик Джордан Барретт, Пола Абдул и многие другие.