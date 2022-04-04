 

Ополченец Татарский опроверг сообщение Пегова о присутствии вагнеровцев в Донецке

04.04.2022, 17:09, Разное
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Военный корреспондент Семен Пегов у себя в Telegram-канале опубликовал снимок бойца с шевроном “группы Вагнера”, который стоит в Донецке рядом с гостиницей Park Inn. Татарский уверен, что подобных опознавательных знаков бойцы “ЧВК Вагнера” не носят.

“Я неоднократно писал у себя в канале и говорил на стримах с Админом, что вагнеровца отличают реальные победы на поле боя, а не красивые нашивки и костюмы из местного ТЮЗа. Никто из “группы Вагнера” никогда не носил никаких шевронов, где бы было написано “группа Вагнера”, — пишет Татарский.

Он предположил, что шевроны пришили поклонники творчества “известного музыкального коллектива”, но никак не они сами. Ополченец пояснил, что у вагнеровцев нет знаков отличия.

“Еще раз: “группа Вагнера” — это один из главных русских брендов, наряду с Достоевским, Гагариным, Спутником V. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кто-то кто не имеет никакого отношения к “Вагнеру” хочет носить такой шеврон, чтобы как-то, может, самоутвердиться”, — заявил Татарский.

Он также сообщил, что слухов о прибытии бойцов из этого подразделения на Украину очень много, однако подтвердить эту информацию не представляется возможным. Татарский уверен, что в случае прибытия в Донецк, вагнеровцы бы не стали охранять гостиницу и позировать для фото.



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