 

Российские компании смогут выплачивать дивиденды товарами собственного производства

04.04.2022, 16:51, Разное
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Центробанк изменил правила начисления дивидендов по ценным бумагам российских компаний. Теперь отечественные фирмы смогут выплачивать дивиденды продукцией собственного производства.

По словам источника в ведомстве, товар, предполагаемый к выдаче акционерам, и его объемы сможет утверждать совет директоров компании по результатам квартальных отчетов и прогнозам по объему будущей валовой выручки. Каждое акционерное общество должно будет утвердить новые положения о дивидендной политике уже к концу апреля.

Так, крупные IT-компании страны уже готовы выплачивать дивиденды промокодами на бесплатные премиум-подписки на свои сервисы. А банк ВТБ разработал механизм снижения ставки по своим кредитным продуктам в зависимости от доли в компании.

– Я очень рад, что наше мудрое правительство избрало именно такой план по стабилизации российского рынка. Если не это, то что? В 90-е мы только благодаря этому и выжили. А насчет товара не беспокойтесь, у нас его хватит на всех,- прокомментировал генеральный директор АО «Южные очистные сооружения Москвы» Даниил Колесов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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