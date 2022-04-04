Мнение: Повторит ли Россия критическую ошибку США?

Мне тут сразу несколько читателей кинули ссылку на жуткое часовое интервью госпожи Зубаревич, экономиста, профессора МГУ. Интервью брал Форбс (кто бы сомневался), а краткая суть указана в названии — «технологическая отсталость, безработица и давление на бизнес». В общем всё плохо, а будет ещё хуже, ибо куда уж маленькой варварской России тягаться с передовым сияющим Западом, родиной Илона Маска и Бернарда Мейдоффа.

Любители стыдиться за Россию в духе известного мема с госпожой Ахеджаковой могут причаститься мудрости вот здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=-iSroKG1mBo

Как вы уже поняли, я отношусь к тезисам из интервью весьма скептически. Наталья Зубаревич, при всём моём уважении, это классический представитель гипогауляйтеров — убеждённая западница с долларом в голове. Упомяну только одну страницу из её биографии: в сентябре 2020 года профессор подписала письмо в поддержку проамериканских протестов в Белоруссии. Также она была гостем «Эха Москвы», экспертом в программе Юрия Дудя и, вообще, полностью рукопожатной «полезной русской», если вы понимаете, о чём я.

В нынешнем интервью корреспондент Форбс и профессор Зубаревич говорят, что Россия очень слаба, что Россия не имеет никакого права отвечать Западу, запрещая экспорт чувствительных для Запада товаров, и что русским надо поскорее вставать на колени и каяться, тогда нас накажут не так сильно. Это даже не прозападная, а просто западная точка зрения. За всё часовое интервью нет хотя бы минимальных проблесков элементарной, базовой мысли: на нашу страну напал коллективный Запад, он пытается нас уничтожить, поэтому мы должны нанести этим гадам такой встречный экономический ущерб, чтобы они начали визжать «а нас за что?». Такая мысль находится далеко за рамками идеологии собеседников. Цитирую из интервью (41:18):

Но есть фраза, которая искупает всю невключённость мозгов. «Запад нам гадит». «Запад. Нам. Гадит». «Мы одни против всего этого гадкого мира». И это очень сильно действующая фраза…

Как видите, тут профессор и журналист выказывают уже практически религиозный фанатизм. Сначала 40 минут рассказывать, как конкретно Запад нам нагадил, и как конкретно экономика России будет корчиться в агонии от выпущенных Западом стрел, а потом спокойно переключиться на глупых ватников с промытыми мозгами, которые непонятно с чего решили, будто Запад им вредит.

Здесь же и фанатичная уверенность в том, что Запад, — примерно 15% от населения планеты, — это «весь мир», и что находящемуся на пороге гиперинфляции доллару ничего не угрожает в качестве резервной валюты. Тема замены нефтедолларов на энергорубли даже не обсуждается — видимо, как малозначимая. Собеседники искренне убеждены, будто США обязательно должны победить, так как они сильны и высокоморальны, а Россия должна проиграть, так как она слаба и подла. Иных сценариев, иных точек зрения они не рассматривают в принципе — потому что находятся в жёстких рамках своих религиозных представлений. Наша intelligentsia понимает патриотизм весьма своеобразно. Патриотизм для неё — это быть верными слугами Запада, по мере сил помогать русским дикарям осознать своё подчинённое положение и начать, наконец, прилежно исполнять приказы белых господ из Вашингтона. Сейчас госпожа Зубарева несёт, как она выразилась, «стигму», то есть клеймо. Испытывает жгучий стыд перед Западом за то, что Россия посмела сопротивляться белому господину. Профессор выбрала сторону вполне определённо: она всем сердцем с США и Европой, тогда как мы с вами для неё — агрессивные враги цивилизованного мира, которых следует как можно скорее усмирить и покорить… ради нашей же собственной пользы.

Пожалуй, подобное часовое интервью об экономике России, с неизменным для белых культуртрегеров фарисейством, было бы логичнее наблюдать где-нибудь на Фокс Ньюс или на Си-Эн-Эн, причём на английском языке, и чтобы экспертом была какая-нибудь профессорка Колумбийского университета с примесью индейской крови. Тогда вполне органично смотрелось бы и брезгливое презрение к России, и американская «повесточка», которая современной либеральной профессуре с успехом заменяет научное мышление.

Госпожа Зубарева выгодно отличается от большей части современных экономистов тем, что она, кажется, действительно погружена в цифры — примерно представляет, как выглядит наша экономика с высоты птичьего полёта. К сожалению, когда речь заходит про детали, факты уходят в тень, и начинаются вольные фантазии на тему «этого-то Россия уж точно не выдержит». У России будут проблемы с косметикой, серьёзно? А может быть, наоборот?

В России полно косметических предприятий. К примеру, у нас в Петербурге есть «Невская косметика», огромная фабрика на проспекте Обуховской Обороны. За 180 лет своей истории предприятие останавливало работу только один раз — во время блокады Ленинграда, на 4 месяца. Всё остальное время производство работало. И это только одна фабрика, а всего в России больше 300 производителей косметики:

https://productcenter.ru/producers/catalog-kosmietika-248

Сейчас для нашего бизнеса открываются огромные возможности: как в девяностые, только без разрухи в стране и без американских советников в Кремле. Западные бренды страдают, им сложно оставаться в России, им сложно держать нормальные цены. Отечественные производители уже потирают руки, так как собираются расширить производство и отожрать у них долю рынка.

Конечно, иностранные бренды будут цепляться за российский рынок всеми когтями. Южная Корея, к примеру, вводит санкции против России по самому минимуму, выпрашивает у американских хозяев исключения и поблажки. Однако тут точно будет противодействие со стороны российских властей: «не хотите поставлять нам корейскую электронику? Тогда мы не будем покупать корейскую косметику, чтобы вам тоже было больно». Или, как вариант, «мы разрешим вам поставлять корейскую косметику, но тогда, будьте добры, закройте глаза на неожиданный аппетит казахов по закупке вашей электроники».

Запад надеялся раздавить экономику России, как он раздавил 30 лет назад экономику Югославии. Перед тем как начать бомбить Югославию, европейцы и американцы устроили стране экономическую блокаду. В Югославии началась гиперинфляция, на своём пике цены росли на 65% в день. Экономика встала — если магазин продавал килограмм сахара, то на следующий день цены поднимались, и магазин не мог уже ничего купить на вырученные деньги:

https://lenta.ru/articles/2022/03/25/sanctions_yugoslav/

Из-за стремительной девальвации в Югославии резко подскочили цены. С 1 октября 1993 года по 24 января 1995 года они выросли в 5 квадриллионов раз — это 15 нулей после пяти, пишет преподаватель экономического факультета Университета Сан-Хосе Тейер Уоткинс. По подсчетам специалистов, если в 1991 году на среднюю зарплату можно было купить целую продуктовую корзину для семьи из четырех человек, то в 1993-м — всего пятую ее часть. Бедность в Югославии достигла беспрецедентных масштабов…

Из-за санкций в Югославии возникла острая нехватка медикаментов и медицинского оборудования. Их поставки должны были согласовываться специально учрежденной комиссией ООН, но на деле этот орган то и дело задерживал рассмотрение списков, а сама процедура подачи заявки была очень запутанной и отнимала много времени. Задерживалось рассмотрение заявок даже от Всемирной организации здравоохранения и Красного Креста. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН отмечается, что из-за несвоевременного рассмотрения заявок почти половина средств, выделенных на импорт медицинских препаратов в Югославию, так и не была израсходована…

Историк Елена Гуськова рассказывала, что директор детской больницы Белграда отправил письмо генсеку ООН, где написал, что у него 55 маленьких пациентов ждут операции на сердце, но препаратов хватит на пятерых, и предложил высокопоставленному чиновнику выбрать, кто из детей должен жить. Ответ врач так и не получил…

Из интервью Зубаревич ясно, что она ждёт аналогичного сценария в России — может быть, в менее выраженной форме. Однако один и тот же трюк нельзя повторять вечно: рано или поздно шулера начнут бить. Запад действует по своему привычному сценарию — сначала санкции, а вчера вот, например, снова устроил театральную постановку, чтобы обвинить русских в вымышленных зверствах, как он делал это и в Сирии, и во всех остальных странах, на которые нападал. Дальше следует ожидать инсценировки химической атаки, а вот гуманитарных бомбардировок ждать не стоит, так как белым джентльменам страшно — у варваров есть ядерные бомбы, и у варваров уже прямо руки чешутся применить их по американским городам.

Мы знали, как именно Запад будет вести против нас войну, и неплохо к ней подготовились. Кроме того, Россия сама по себе большая и сильная, у нас достаточно ресурсов, чтобы выиграть. Перед отечественными производителями раскрывается окно возможностей. После 2014 года резко попёрло вверх российское сельское хозяйство. Теперь аналогичные возможности открываются в огромном количестве других отраслей. Производить свои ухокруты обычно выгоднее, чем закупать их за рубежом. Разделение труда является основой экономики, я согласен, но это относится к микропроцессорам. А вот модную куртку, к примеру, или холодильник, или 95% других товаров дешевле сделать дома. Обычно импортозамещаться сложно, общество и бизнес дружно сопротивляются процессу, так что сейчас нам повезло — наши враги изо всех сил помогают нам провести нужные реформы.

При этом в России есть удобный буфер для социальной защиты населения — трудовые мигранты. Если экономика растёт, трудовые мигранты закрывают дефицит рабочих рук. Если экономика страдает, трудовые мигранты уезжают, освобождая тем самым рабочие места для россиян. Я полагаю, что сейчас стоит ждать первого сценария, «экономика растёт», но и от второго сценария мы тоже надёжно защищены — страна, в которой много гастарбайтеров, от сильной безработицы страдать не может. Надо, чтобы сначала все гастарбайтеры вернулись домой, а до этого нам очень далеко.

Кстати, про отъезд. В конце видео дамы смакуют отъезд айтишников. Однако они упоминают вслух некоторые компании, и, по моей информации из этой компаний, уважаемые представители Западного мира выдают желаемое за действительное. Уехавшим в условный Ереван говорят вполне определённо: у вас есть неделя, чтобы вернуться, если не возвращаетесь, вы уволены. Руководство корпораций и крупных фирм в нынешних обстоятельствах воспринимает бегство из России как нелояльность, а ветреные сотрудники никому не нужны. Если ты уехал из России, так как влюблён в бульвар Монмартр или, может быть, в парижанина Тайрона — это твоё дело, мы живём в свободной стране, имеешь полное право. Но если ты уехал из России, так как США объявили нам войну, а ты предпочитаешь быть на стороне США, то ждать понимания от оставшихся уже не стоит.

И это работает в обе стороны, предателей не любят нигде. На днях Анна Нетребко, народная артистка РФ, одна из лучших сопрано в мире, публично отреклась от России. Опера Нью-Йорка, в которой она выступала, отстранила её от сцены за то, что она русская. Тогда госпожа Нетребко опубликовала в Фейсбуке покаянный пост: дескать, я решительно осуждаю Россию и всем сердцем нахожусь на стороне её врагов. Итог был вполне предсказуем — руководитель Метрополитен-оперы с презрением высказался в том духе, что госпожа Нетребко унизилась недостаточно, чтобы заслужить право петь. Но если певица прогнётся ещё сильнее, проклянёт Путина с чувством и сердцем, докажет свою искренность, то он согласится с ней поговорить.

Мне это напомнило советский анекдот про старика, который сдал партизан фашистам, так как фашисты пообещали ему трёхлитровую банку варенья. Партизан поймали и расстреляли, но, когда старик пришёл за обещанной наградой, немецкий офицер только рассмеялся ему в лицо. И вот старик возвращается в деревню и тихонько бурчит себе под нос:

— И варенья не дали… И с ребятами как-то нехорошо получилось…

Теперь положение оперной дивы весьма сложное. Выступать в России она будет навряд ли: широкая публика не забудет ей плевков в адрес нашей страны, а руководители концертных площадок навряд ли захотят рисковать должностью, предоставляя ей доступ на сцену. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался насчёт этой истории вполне однозначно:

https://lenta.ru/news/2022/04/01/volodin/

С другой стороны, и выступать на Западе ей будет тяжело, даже на вторых ролях — по тем же причинам, по которым евреям было тяжело строить публичную карьеру в Германском рейхе. Русские заняли сейчас на Западе нишу прослойки для травли. Высказываться против евреев или негров уже нельзя, однако сама потребность кого-нибудь травить у западного общества никуда не ушла. Вот теперь жители Запада официально могут выплёскивать эмоции и компенсировать унижения, участвуя в травле русских. Тем более, что опера — это не газ. Если заменить Анну Нетребко на Людмилу Монастырскую, певицу с правильным происхождением, «Турандот» останется примерно тем же.

История не единичная. В одном из петербургских театров сорвана премьера — актёр, на которого была завязана главную роль, сбежал в Израиль, подставив тем самым и зрителей, и коллектив из 500 человек. Ему, разумеется, ничего не угрожало в России — просто ему внезапно стало стыдно за то, что он русский. Как сказала другая дама, уехавшая в Израиль, «не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями».

Сотрудники театра восприняли бегство актёра как предательство. В актёрской среде действует кодекс чести — достаточным оправданием для отсутствия на сцене являются только смерть или серьёзная болезнь.

Обычно я за гуманизм, но сейчас нашему государству точно следует проявить жёсткость. Причём основное внимание следует уделять не богеме, хотя и она тоже важна, а вот как раз преподавательскому составу наших вузов. В противном случае мы можем попасть в ту ловушку, в которую США провалились в 1970-х, и из которой они уже явно не выберутся.

Расскажу очень коротко, так как эта история заслуживает отдельного поста. В 1970-е американские революционеры, леваки и социалисты массово решили пойти работать в вузы. Среди их лидеров было достаточно умных людей, а власти США не видели ничего плохого в том, чтобы вчерашний бунтарь, остепенившись, начал читать лекции студентам. Это воспринималось даже с умеренным одобрением — дескать, ярким личностям будет проще достучаться до студенческих сердец.

Попав в комфортную преподавательскую среду, где результаты особо не спрашивают, и где можно вольготно плести интриги, леваки пригрелись, как черви в яблоке. Они воспитывали студентов под себя, прививая им любовь к угнетённым группам и прочую чуть закамуфлированную марксистскую ересь. Они протаскивали на работу своих единомышленников. Они травили и увольняли тех, кто осмеливался выступить против них. Эта подрывная работа шла 30 лет, и вот в 2000-е она начала давать первые ядовитые плоды. «Угнетаемые меньшинства» стали в нулевые годы мейнстримом, и традиционное общество оказалось внезапно на вторых ролях. В американских вузах началась большая чистка — тех, кто сопротивлялся переменам, ставили на колени для ритуального целования ботинка или вышвыривали на улицу.

В следующем десятилетии, в 2010-е, захват власти завершился. В США воцарилась «культура отмены», и теперь тех, кто осмеливался пошутить в твиттере про задний привод или гуталин, сообщество профессиональных меньшинств дружно вколачивало в землю. «Пробуждённость» стала новой религией, и в каждой корпорации начали расти ESG-отделы, получившие право вмешиваться в ведение бизнеса. Ловушка захлопнулась, из великой некогда страны Америка превратилась в быстро деградирующую империю с недалёкими фанатиками во главе. Сторонники Дональда Трампа носят кепки с надписью «МАГА» — «Сделаем Америку великой снова». Тот факт, что США не являются больше великими, вполне очевиден, причём отнюдь не только трамповскому электорату.

Так вот, мы, в России, отнюдь не застрахованы от американского сценария упадка. Наша профессура, преподавательский состав наших вузов, прямо-таки нашпигована открытыми врагами России, которые видят себя эдакими эмиссарами западного мира в варварской стране, которую они «цивилизуют». Как и в США, эти преподаватели пытаются выдавливать своих коллег, если те не проявляют достаточного пиетета к американской повесточке. Как и в США, эти преподаватели воспитывают студентов под себя, пытаясь привить им любовь к Западу и ненависть к России.

Переубедить взрослых довольно тяжело — большая часть людей через всю жизнь проносит убеждения, которые она восприняла до 25 лет. Школьники и студенты, напротив, весьма пластичны. Если предложить им сладкую дрянь в красивой упаковке, они охотно воспримут чужие ценности и будут защищать их до гробовой доски.

Жаль, что Михаил Суслов, отвечавший в СССР за пропаганду, не дожил до наших дней. Сейчас его следовало бы пригласить в Кремль, чтобы наградить каким-нибудь серьёзным орденом. Споры социализма успешно поразили могучий американский организм, доведя его до нынешнего плачевного состояния. Теперь наша задача — выдержать ответный удар. Уберечь наших студентов от того яда, который льёт им ежедневно в уши российская intelligentsia, осознанно или неосознанно работающая на нашего врага.

Что же касается страшных прогнозов профессора Зубаревич… я читал у неё то же самое и после Крыма, в 2014 году, и ещё раньше. Эти прогнозы не сбываются, не обращайте внимания. Госпожа Зубаревич — теоретик, причём прозападный теоретик. Она не знает, на что способен российский бизнес во время кризиса, когда его владельцы возвращаются с Кипра, засучивают рукава и рьяно берутся за решение проблем.

Я прикрепил к этому посту прогноз от Морган Стэнли, огромной транснациональной корпорации, одной из икон наших западников. Как видите, американцы обещают России дефолт в середине апреля. Лично я думаю, что американцы очередной раз облажались, и ничего похожего на дефолт в России не намечается, равно как не намечается и доллара по 200. Сохраните этот скриншот. Осталось меньше двух недель, посмотрим, кто из нас окажется прав.