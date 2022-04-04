США намерены отстранить Россию от участия в Совете по правам человека ООН
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США настаивают на исключении РФ из Совета по правам человека ООН, сообщила постпред США при международной организации Линда Томас-Гринфилд.
«Участие РФ в Совете по правам человека – это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за ее удаление», – приводит ее слова агентство Reuters.
Также агентство напомнило, что Россию могут отстранить от участия в СПЧ ООН, если за такое решение проголосуют две трети стран на сессии Генассамблеи ООН.
Кроме того, Reuters напоминает, что с 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции, осуждающие Россию, по меньшей мере 140 голосами «за».
«Мое послание тем 140 странам, которые мужественно стояли вместе, таково: картины из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы теперь подкрепляли наши слова действиями», – сказала журналистам Томас-Гринфилд.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче. По ее словам, предыдущее требование Москвы заблокировала Британия.
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны РФ распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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