США намерены отстранить Россию от участия в Совете по правам человека ООН

США настаивают на исключении РФ из Совета по правам человека ООН, сообщила постпред США при международной организации Линда Томас-Гринфилд.

«Участие РФ в Совете по правам человека – это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за ее удаление», – приводит ее слова агентство Reuters.

Также агентство напомнило, что Россию могут отстранить от участия в СПЧ ООН, если за такое решение проголосуют две трети стран на сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, Reuters напоминает, что с 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции, осуждающие Россию, по меньшей мере 140 голосами «за».

«Мое послание тем 140 странам, которые мужественно стояли вместе, таково: картины из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы теперь подкрепляли наши слова действиями», – сказала журналистам Томас-Гринфилд.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче. По ее словам, предыдущее требование Москвы заблокировала Британия.

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны РФ распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

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