Рогозин не исключил совместной работы по созданию модулей для китайской космической станции

Россия и КНР могут обсуждать строительство совместных модулей для китайской орбитальной станции «Тяньгун», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил в интервью китайскому телеканалу CGTN, что «мы сегодня можем разговаривать и о создании каких-то совместных модулей, чтобы дружить в космосе, надо, прежде всего, дружить на земле, а РФ и Китай дружат на земле», передает ТАСС.

Он также не исключил, что даже в пилотируемой космонавтике РФ и Китай «могут быть вместе».

Ранее Рогозин заявил, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.

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