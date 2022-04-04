Рогозин не исключил совместной работы по созданию модулей для китайской космической станции
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Россия и КНР могут обсуждать строительство совместных модулей для китайской орбитальной станции «Тяньгун», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил в интервью китайскому телеканалу CGTN, что «мы сегодня можем разговаривать и о создании каких-то совместных модулей, чтобы дружить в космосе, надо, прежде всего, дружить на земле, а РФ и Китай дружат на земле», передает ТАСС.
Он также не исключил, что даже в пилотируемой космонавтике РФ и Китай «могут быть вместе».
Ранее Рогозин заявил, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.
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