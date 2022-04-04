 

Рогозин не исключил совместной работы по созданию модулей для китайской космической станции

04.04.2022, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия и КНР могут обсуждать строительство совместных модулей для китайской орбитальной станции «Тяньгун», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил в интервью китайскому телеканалу CGTN, что «мы сегодня можем разговаривать и о создании каких-то совместных модулей, чтобы дружить в космосе, надо, прежде всего, дружить на земле, а РФ и Китай дружат на земле», передает ТАСС.

Он также не исключил, что даже в пилотируемой космонавтике РФ и Китай «могут быть вместе».

Ранее Рогозин заявил, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / В Забайкалье предупредили о снижении численности населения из-за COVID-19

14.04 / Компания Spotify представила автоплеер с голосовым управлением

02.08 / Cumhuriyet – ситуация в Айя-Софии возмущает турецких историков

27.07 / Германия обязала въезжающих в страну сдавать тесты на коронавирус

15.02 / Путин: Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО

24.07 / В Совфеде назвали ошибкой обещание министра обороны Польши разместить танки в России

20.12 / Германия решила закупить дополнительно 30 млн доз вакцины Pfizer

28.10 / Лукашенко пообещал жесткий ответ на милитаризацию у западных границ

05.04 / Врач рассказал о рисках при поездках заграницу невосприимчивых к уханьскому штамму людей

13.07 / Верещук рассказала, при каких условиях Украина готова выполнять Минские соглашения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика