Лауреат премии “Грэмми” Оливия Родриго разбила одну из своих трех наград

18-летняя певица Оливия Родриго стала одним из триумфаторов прошедшей сегодня ночью премии “Грэмми”. С 64-й церемонии вручения главной музыкальной премии Америки юная певица унесла сразу три награды – она победила в номинациях “Лучший новый артист”, “Лучшее сольное поп-исполнение” и “Лучший вокальный поп-альбом”. Однако, приятная ноша оказалась непосильной для артистке.

После церемонии награждения, пройдя на фотосессию, Оливия, скорее всего, от волнения уронила один из золотых граммофонов. Заветная для многих статуэтка разбилась надвое. Впрочем, есть надежда, что ее тут же починили. Бесценную реакцию юной артистки запечатлели фотографы церемонии.

Оливия Родриго

К слову, подобное происшествие случилось с другой артисткой – 32-летней Тейлор Свифт. Правда, это было еще в 2010 году и тогда Свифт не удалось удержать четыре статуэтки. Тейлор, между прочим, кумир Оливии, так что некоторые интернет-пользователи углядели в этом инциденте “удивительное совпадение”.

Тейлор Свифт, январь 2010 года