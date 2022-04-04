 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон собираются переехать из Лондона этим летом

04.04.2022, 16:15, Разное
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Герцог и герцогиня Кембриджские уже этим летом покинут Кенсингтонский дворец и “переедут в Виндзор, чтобы быть ближе к королеве, и даже присматриваются к школам в этом районе”. Об этом газете The Daily Mail рассказал источник в королевской семье. Разговоры о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют уехать из Лондона в какое-то тихое место, поскольку они хотят более спокойной жизни для своих детей Джорджа, Шарлотты и Луи, ходили давно. Но теперь они решили ускориться, и это неслучайно. 

Дело в том, что королева Елизавета II окончательно перебралась в Виндзорский замок, рядом с которым в 30-комнатном королевском коттедже живет ее сын принц Эндрю. Еще не утих скандал после иска против него, из-за якобы сексуальной связи с несовершеннолетней, и он по-прежнему ограничен в правах члена королевской семьи. Но, пользуясь соседством, он явно пытается вернуть себе влияние на Елизавету II. Он сопровождал ее на панихиду по герцогу Эдинбургскому в конце марта, мотивируя это тем, что живет по соседству, и, таким образом, попытался вернуться “в высший свет”. Старшие члены королевской семьи опасаются, что, постоянно находясь рядом с матерью, он будет отвоевывать позиции, нанося этим урон репутации королевской семьи. 

Фрогмор-коттедж 

Поэтому Кейт и Уильям приступили к активным поискам нового дома неподалеку от Виндзорского дворца королевы. Они не хотят жить в королевских коттеджах, например, в Бельведере – бывшем доме короля Эдуарда VIII, и ищут частные дома. Но не исключено, что они остановятся на Фрогмор-коттедже, который находится в одном километре от Виндзорского замка и окружен собственным парком с садовыми павильонами, мавзолеем герцогини Кентской и усыпальницей королевы Виктории и ее супруга Альберта Саксен-Кобург-Готского. В нем жили после свадьбы принц Гарри и Меган Маркл. Перед рождением первенца герцог и герцогиня Сассекские сделали в доме серьезный ремонт, потратив на него 2,4 миллиона фунтов стерлингов из карманов налогоплательщиков. После своего отъезда из Великобритании Гарри и Меган пришли к соглашению с дворцовыми бухгалтерами и вернули эти деньги в казну. 

Так или иначе, Кейт и Уильям рассматривают разные школы в графствах Бакингемшир, Суррей и, конечно, Беркшир, где и расположен город Виндзор. Таблоиды писали о том, что герцог и герцогиня Кембриджские уже несколько раз появлялись в Ламбрук Скул в предместье Аскота. У этой школы есть своя ферма, фруктовый сад и лес, но обучение в ней обойдется, как минимум, на три тысячи фунтов стерлингов дороже, чем в школе Томаса в Баттерси, где Джордж учится с 2017 года.

Принцесса Шарлотта, Кейт Миддлтон, принц Джордж и принц Уильям во дворе школы Томаса в Баттерси



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