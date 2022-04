Неважный муж – Личное мнение

Вы совершенно точно подметили: если я упоминаю слово «развод» применительно к той или иной паре, то он — всего лишь вопрос времени.



Фото: Соцсети

На протяжении нескольких недель мы видим, как сильно нервничает (по понятным и весьма объективным, на мой взгляд, причинам) Ксения Собчак.

В очередной раз Ксюша появилась перед аудиторией в запущенном виде. Волосы — то ли мокрые, то ли грязные. Глаза — испуганные. Осанка — надломленного человека.

Да, что там волосы, глаза, осанка! За последний месяц Собчак постарела лет на 10. Видно же, что жутко переживает.

И даже я, которая никогда не была поклонницей Ксении, ей сегодня сочувствую. Без издёвки.

А где же при этом её муж? Костя-то где? Где его плечо, в котором Собчак сейчас так остро нуждается?

А он — с ней, не рядом. У Богомолова, как всегда, — дела-дела, премьеры, репетиции и всё такое.

Пока Ксения выполняет обещание, данное сыну, и находится с ним где-то там на каникулах, загибаясь от стресса, её муж ставит спектакли, примеряет очки, пижонит по Москве.

Что, Кость, отстранился от неудобной тебе в моменте жены? Дистанцировался?

Почему ты — не с ней? Хотя бы на выходные прилетал, поддерживал, обозначал прочность твоего с ней союза, в том числе, и в соцсетях.

Зачем?

Ну, хотя бы для того, чтобы Ксения не выглядела одинокой, загнанной бабой, от которой даже муж открестился.

Думала, мне будет по приколу писать этот пост, но, оказалось, что чисто по-человечески мне Собчак жалко.

Ксюш, башку всё-таки помой и подавай-ка ты, лапушка, на развод. С Костей каши не сваришь. Он не встанет на твою защиту, не будет рядом, если ему это — невыгодно.

А сейчас настало то самое «невыгодно», и ты — on your own, дарлинг.

Опереди его.

А вы бы развелись с мужем, которого нет рядом, когда вам — реально плохо?

—