Не новинка, но по-прежнему актуален: маникюр “кошачий глаз” — одна из ведущих тенденций нейл-арта-2022

Маникюр “кошачий глаз” не является новинкой. Однако он уверенно возвращается в ряды трендовых дизайнов, которые охотно используют в наступившем двадцать втором году. Преимуществом такого оформления становится простота исполнения и огромная цветовая палитра.

Трендовые цвета

Стоит вам раз сделать “кошачий” маникюр, и он, несомненно, займет почетное место в списке ваших любимых.

Дизайн выполняется особым лаком, в котором смешаны мелкие металлизированные блестки. Они под воздействием магнита располагаются в определенном порядке и дают особый блик на ногтях.

Среди популярных оттенков этого сезона стилисты уверенно называют следующие:

фиолетовый; зеленый; серый; черный; синий; коричневый; розовый; красный; серебристый; золотистый.

Маникюр для любой длины

Украсить эффектом “кошачий глаз” можно ноготки любой длины. Мягкий блик, характерный для дизайна, органично смотрится как на экстремально длинных “стилетах”, так и на коротких овалах.

Короткие ноготки снова в моде

Как известно, мода циклична. Она часто совершает полный оборот вокруг своей оси. Так после экстремально длинных агрессивных “стилетов” и “миндалей” на вершину моды взошли удлиненные овалы, квадраты и “балерины”. В свою очередь, на смену им приходят мягкие короткие овалы и квадраты. Такие ноготки очень практичны, но тонкий дизайн в стилистике кошачьего глаза делает такой маникюр невероятно интересным.

Уникальная палитра цветов и оттенков

Чем хорош кошачий глаз? Тем, что он подчеркивает красоту ногтей при любой длине. Так, многие обладательницы коротких ногтей не любят экспериментов со слишком яркими оттенками. Блики кошачьего глаза смягчают даже очень радикальные цвета.

Кроваво-красный тон приобретает несколько приглушенный оттенок, а яркий блик добавляет изюминку в однотонное покрытие.

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Нужно отметить, что на любом самом сложном для дизайна тоне “кошачий глаз” смотрится потрясающе. Если представить однотонное покрытие без эффектов на ногтях, то чаще всего возникают опасения, что дизайн быстро надоест. “Кошачий глаз” исключает возникновение подобной проблемы. Цвет всегда выглядит свежим, а маникюр – оригинальным.

Еще одним достоинством дизайна “кошачий глаз” является то, что он не конфликтует с другими вариантами оформления ногтей. “Кошачий глаз” отлично смотрится по соседству с однотонным маникюром, стразами и наклейками. На фоне кошачьего блика вполне можно разместить иной вариант оформления. Так, отлично дополнит блик роспись или россыпь бульонок.

Отличный вариант нейл-арта – комбинированное покрытие. Цветным финишем покрыта лишь часть ногтевой пластины, и именно на ней располагается “кошачий” блик. Оставшаяся часть ногтя покрыта нюдовым лаком. Такое сочетание покрытий дает сложный, но очень интересный дизайн. Одно можно сказать наверняка: надоест такой маникюр не скоро.

Также отлично смотрятся небольшие рисунки, расположенные поверх “кошачьих” бликов. Оформление ногтей в стиле “галактика” с небольшими рисунками звезд и комет может стать отличным вариантом маникюра для тематической вечеринки или праздника.