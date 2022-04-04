Узор, который сделает очаровательным любой образ: особенности нарядов с цветочным принтом на весну-лето 2022-го

Цветочный принт не выходит из моды. Это воплощение женственности и романтичности, позволяющее создавать шикарные образы. Давайте узнаем, как носить одежду в цветочек в новом сезоне, чтобы оставаться на пике модных тенденций.

Платья макси

Невероятно женственные и романтичные платья в пол свободного кроя, украшенные цветочным принтом, – отличный вариант для девичника, похода в музей или в кафе. Для весны наиболее органичны модели с крупным рисунком.

Цветочные джунгли на платьях

Самый женственный наряд – красивое платье. Обратите внимание на модели с цветочным принтом, перехваченные на талии тонким пояском, создающим акцент. Дополнив наряд интересной бижутерией, вы будете неотразимы.

Такое платье можно надеть в ресторан, на деловую встречу, на светский раут. Восхищенные взгляды гарантированы.

Цветочная асимметрия

Необычный крой, асимметрия, приталенный силуэт и огромные цветы – что еще нужно для того, чтобы достойно встретить весну. В моде сочные оттенки: желтый, оранжевый, красный, коричневый. Однако старайтесь соблюдать меру: большие цветы неуместны на тех участках, к которым вы не желаете привлекать излишнего внимания.

Блейзер для романтического настроения

Такой жакет станет незаменимой деталью повседневного образа. Мелкий принт не создает ощущения аляповатости, напротив, смотрится легко и женственно. Блейзер можно сочетать с джинсами, юбками, надевать на платье.

Модные брюки

Ушли в прошлое времена, когда брюки с цветочным принтом воспринимались как элемент пляжной моды. Сейчас их можно носить даже в городе, скомбинировав со спокойным топом и однотонным кардиганом.

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Пин-ап стилистика

Стиль, появившийся в 50-е годы прошлого века, предполагал нежные оттенки, яркие броские акценты и свободный крой. Такие платья смотрятся женственно, романтично, игриво и одновременно пикантно. Модели подчеркивают талию и грудь, гармонично сочетаются с удобной обувью, например белыми кедами.

Стильные рубашки

Удобная рубашка – отличный вариант для весны. Она спасет от холода, но позволит не изнывать от жары. Смотрится такой предмет гардероба элегантно, подходит для повседневной носки или по особому случаю. Самый лучший вариант – крупный цветочный принт в ярких тонах, улучшающий настроение.

Не менее привлекательно смотрятся модели с обилием цветов, окрашенных в различные оттенки. Такую рубашку можно смело комбинировать с джинсами – стильный образ для прогулок с подругой или любимым готов.

Не бойтесь носить наряды с цветочным рисунком, он прекрасно смотрится на женщинах любого возраста и создает отличное настроение. А что еще нужно весной?