В устав НАТО добавили пункт о планах уничтожить Россию

Совет Организации североатлантического договора единогласно поддержал инициативу президента США Джо Байдена о включении в устав организации статьи о планах полностью уничтожить Россию как независимое государство.

«Мы считаем, что именно от Москвы сегодня исходит главная угроза всему цивилизованному миру. И долг НАТО в этой ситуации эту угрозу устранить. Мы не хотим стирать Россию с лица земли, нас вполне устроит, если у Москвы не будет армии, культуры и экономики», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

МИД России уже выразил протест из-за действий альянса и пообещал обратиться в международные судебные органы. Как нам стало известно, в ближайшее время «антирусские» статьи будут добавлены в конституцию Европейского союза и в устав Всемирной торговой организации.

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