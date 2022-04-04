Мнение: Бумага цвета слоновой кости, недружественные продукты и свободное ПО против России

1. Как я и предсказывал, проблему производства офисной бумаги в России удалось решить. Производство смогли наладить без использования финского отбеливателя, поставки которого прекратились из-за санкций:

https://lenta.ru/news/2022/04/01/reshyopros/

https://www.printdaily.ru/traditsionnyj-ofset/svetogorskij-cbk-zapuskaet-novuyu-linejku-produkcii

Российские власти объявили о решении вопроса дефицита бумаги, цены на нее нормализуются и возвращаются к уровням января. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января — февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет», — заверил он.

Как сказал Евтухов, Светлогорский комбинат нашел поставщиков в Индии и Китае, а еще ему предложили российские ингредиенты. «Это новый сорт бумаги, и она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть она еще будет экобумага», — пояснил замминистра.

Небелая бумага – решение временное, пока не начнутся полноценные поставки отбеливателей из дружественных стран, и пока в России не увеличат собственное производство хлората натрия. Впрочем, цвет слоновой кости многим нравится, да и экологичность такой бумаги выше.

2. Дмитрий Медведев пишет:

https://lenta.ru/news/2022/04/01/produkty/

Помню, во время моего детства СССР закупал зерно у Канады.

Было странно, самая большая страна, а пшеница – за доллары.

Сегодня картинка совсем другая: Россия – крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем. И в последние годы крупнейший экспортёр пшеницы.

Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие – наше тихое оружие. Тихое – но грозное.

И если кто не знает или забыл, то экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений – он составил более 37 млрд долларов в прошлом году.

С учётом тотальных санкций, введённых против нас западными странами, обозначу несколько простых, но важных моментов в отношении продовольственной безопасности России.

Первое. Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей.

Второе. Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И контроль за ценами.

При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.

Третье. Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях.

Четвёртое. Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить).

Россия – одна из немногих стран мира с большим запасом неиспользуемых пригодных для сельского хозяйства земель. Собственных удобрений у нас хватает с избытком. При этом население мира продолжает расти (в том числе население стран Запада, за счёт мигрантов), а значит спрос на еду будет увеличиваться. Мы можем легко и без ущерба для собственного рынка наращивать производство сельхозпродуктов, отправлять их на экспорт.

От России сейчас зависит, будет ли мир голодать или нет. Ещё одна причина, по которой нашу страну невозможно изолировать от мирового рынка.

3. Читатели пишут:

Работаю в сфере программного обеспечения. Читаю форум популярной у электронщиков операционной системы FreeRTOS, архивные темы из 2012 года. Внезапно между сообщений в обсуждении вижу агитационные картинки, жёстко антироссийские. «Зачем тебе деньги в Северной Корее», «Свергайте Путина», и так далее, плюс всякая военная пропаганда против России.

Но если зайти на ту же страницу через VPN, чтобы сайт думал, будто ты не из России, то и агитации нет. То есть реально смотрят, что заходишь на сайт из России и подставляют агитацию.

Полагаю, тут работает сочетание двух факторов. Во-первых, все эти «Free» отнюдь не означают ни свободу, ни нейтральность. Та же «свободная» Википедия, к примеру настроена жёстко проамерикански и антироссийски, и за назойливую агитацию против России, за постоянное размещение фейков её, вероятно, в итоге заблокируют.

Во-вторых, американцы сейчас выделяют огромные бюджеты на покупку антироссийской рекламы в интернете. Таким образом, сайт FreeRTOS, вероятно, просто продал рекламное место какой-нибудь крупной рекламой сети. А что конкретно там рекламируется на его страницах, курсы по микропроцессорам или призывы к уничтожению России, владельцам сайта глубоко безразлично.