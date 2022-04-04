Ежемесячная аудитория ВКонтакте впервые превысила 100 млн пользователей

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04.04.2022, 15:15, Новости дня
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За месяц аудитория ВКонтакте впервые превысила 100 млн пользователей, также зафиксировано рекордное количество просмотров Клипов ВКонтакте – 1 млрд, сообщила пресс-служба соцсети.

«Социальная сеть установила новый рекорд посещаемости – месячная аудитория ВКонтакте превысила 100 млн. Клипы ВКонтакте также демонстрируют новый рекорд – свыше 1 млрд просмотра клипов в сутки. Новые пользователи активно регистрируются на платформе, общаются, заводят друзей, читают новости и потребляют контент», – говорится в сообщении ВКонтакте.

За прошедшую неделю просмотры в Клипах ВКонтакте выросли более чем на 20% – до 1 млрд, что является абсолютным рекордом для сервиса вертикальных видео в социальной сети.

«Этот рекорд стал возможен благодаря новым алгоритмам рекомендательной платформы Клипов, в числе которых адаптация платформы под резкий приток новых авторов – их число увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралем. Накануне ВКонтакте также зафиксировала рекордный рост интереса к видеоконтенту. Суточные просмотры видео выросли до 1,31 млрд», – отметили в пресс-службе.

Рост интереса к клипам связан с возросшей активностью авторов на площадке. По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года ВКонтакте стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций. Каждую неделю количество ежедневных публикаций росло на миллионы, а количество авторов – на сотни тысяч.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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