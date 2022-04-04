 

Судно на воздушной подушке с пассажирами перевернулось в Самаре

04.04.2022, 15:15, Новости дня
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На Волге под Самарой перевернулось судно на воздушной подушке с 11 пассажирами, пятеро спаслись, судьба шести человек неизвестна.

«Около 15:00 в районе населенного пункта Рождественно около острова Проран опрокинулось судно на воздушной подушке. На его борту находились 11 человек, проходящим мимо судном пятеро были спасены, судьба шести человек неизвестна», – передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В поисках пропавших пассажиров задействованы водолазы. Причина происшествия устанавливается.

Ранее двое детей и пятеро взрослых провалились под лед на снегоходе на Сахалине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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