Судно на воздушной подушке с пассажирами перевернулось в Самаре
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На Волге под Самарой перевернулось судно на воздушной подушке с 11 пассажирами, пятеро спаслись, судьба шести человек неизвестна.
«Около 15:00 в районе населенного пункта Рождественно около острова Проран опрокинулось судно на воздушной подушке. На его борту находились 11 человек, проходящим мимо судном пятеро были спасены, судьба шести человек неизвестна», – передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
В поисках пропавших пассажиров задействованы водолазы. Причина происшествия устанавливается.
Ранее двое детей и пятеро взрослых провалились под лед на снегоходе на Сахалине.
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