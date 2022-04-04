Украину обвинили в нарушении прав иностранцев в центре содержания мигрантов

Права нелегалов-иностранцев, находящихся в центре содержания мигрантов в селе Журавичи в Волынской области Украины, нарушаются властями страны, сообщило немецкое издание Spiegel.

Речь идет и об использовании здания как базы Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА «Новости».

После начала боевых действий мигрантов из Афганистана, Пакистана, Индии, Бангладеш и Судана не эвакуировали из здания бывших казарм, где те находились до спецоперации России. В Берлине указали, что нахождение их в центре для мигрантов в текущий период времени нарушает международное право.

«Женевская конвенция обязывает все стороны конфликта защищать гражданских лиц, находящихся под их контролем, от угроз конфликта», – призвал член организации Global Detention Project Майкл Флинн.

В феврале сообщалось, что эвакуированная из Афганистана в сентябре 2021 года группа беженцев покинула территорию Украины.

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