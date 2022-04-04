 

Украину обвинили в нарушении прав иностранцев в центре содержания мигрантов

04.04.2022, 15:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Права нелегалов-иностранцев, находящихся в центре содержания мигрантов в селе Журавичи в Волынской области Украины, нарушаются властями страны, сообщило немецкое издание Spiegel.

Речь идет и об использовании здания как базы Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА «Новости». 

После начала боевых действий мигрантов из Афганистана, Пакистана, Индии, Бангладеш и Судана не эвакуировали из здания бывших казарм, где те находились до спецоперации России. В Берлине указали, что нахождение их в центре для мигрантов в текущий период времени нарушает международное право.

«Женевская конвенция обязывает все стороны конфликта защищать гражданских лиц, находящихся под их контролем, от угроз конфликта», – призвал член организации Global Detention Project Майкл Флинн.

В феврале сообщалось, что эвакуированная из Афганистана в сентябре 2021 года группа беженцев покинула территорию Украины. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Московские власти разрешили выпускной в парке Горького

08.01 / СМИ приписали в заслуги Беглова постройку нового корпуса ДГБ №2

03.07 / “Завидую Дантесу”, “Нереальный пресс”. Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот

04.03 / Создана нейросеть для определения качества почвы

13.12 / В мире: Алиев выгнал США и Францию из карабахского урегулирования

27.01 / Юрист: Полиция должна применять спецсредства к зачинщикам беспорядков на акциях протеста

01.07 / Геращенко: В течение двух лет по всей Украине заработает 1000 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

15.09 / Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом и велел смягчить тон

17.12 / Вместо карантина во Франции ввели комендантский час

11.03 / ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика