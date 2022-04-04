Мнение: СК не верит в убийства

Весьма характерное сообщение для того кафкианского царства абсурда, в котором мы живем:

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить информацию якобы об убийствах мирных жителей в городе Буча, которую распространило Минобороны Украины, и установить авторов этих фейков.

То есть вот так вот. Собственно, сам текст нашего главного как бы прокурора сформулирован так, что никакого расследования и не надо – он как бы уже все знает сам, априори. Убийств никаких не было, это всё фейк, установите кто придумал, что там были убийства.

Но сочиняли, видимо, впопыхах, поэтому не обратили внимание на явные несуразности. Главное – что значит “якобы убийства”? Ведь на многочисленных фотографиях из Бучи – мертвые люди, женщины, старики и дети. Если их не убили – они что, сами умерли? Или это всё манекены? Трупы есть или нет?

А если они есть, и до этого там побывала наша армия – то вообще-то непонятно: а почему СК возбуждает дело сразу “о фейках”? Насколько я знаю, по всем законам (не только нашим, а еще со времен римского права) – если есть подозрение на убийство (например, труп с огнестрельными ранениями), то ОБЯЗАННОСТЬ следователя возбудить дело по подозрению на убийство. И только уже потом (если, к примеру, в морге вдруг окажется, что труп это муляж, или его сбросили с Боинга, а сам труп с кладбища, и в него стреляли уже в мертвого, или еще какая дичайшая глупость) следователь, на основании собранных фактов и свидетельств, переквалифицирует дело.

Но изначально – дело возбуждается по наиболее тяжкой возможной статье, ввиду особой общественной опасности. Это легко понять: если имело место убийство, значит, где-то среди нас ходит убийца. Разве это не опасно? Разве не нужно ПРЕЖДЕ ВСЕГО расследовать это подозрение?!

А если предполагаемый убийца – военный? Это ведь означает, что убийца еще и вооружен! Разве не следует в первую очередь проверять эту версию, а при подтверждении – немедленно принимать меры по обезвреживанию?

Но нет – даже при наличии многочисленных трупов со свидетельствами насильственной смерти СК РФ возбуждает дело… о фейках. И не возбуждает дело об убийствах??