Джаред Лето в шубе, Ленни Кравиц на каблуках: самые яркие мужчины премии “Грэмми-2022”

64-я ежегодная церемония вручения премий “Грэмми” запомнится, в том числе, триумфом джазмена Джона Батиста – он унес домой целых 5 статуэток. Музыкант также был одним из тех гостей, кто представил на красной дорожке MGM Grand Arena в Лас-Вегасе яркий образ – костюм Dolce & Gabbana, расшитый пайетками. Но это далеко не единственный случай проявления смелости и модного креатива: если звездные девушки в этом году предпочли пройтись по классике, то мужчины решили не стесняться и опериться по максимуму. Помимо Батиста, ставку на блеск и яркие краски сделал Билли Портер в Valentino, Трэвис Баркер в Givenchy, Lil Nas X в Balmain, скопировавший образ Ким Кардашьян.

Джон Батист в Dolce & Gabbana Билли Портер в Valentino Кортни Кардашьян в Et Ochs и Трэвис Баркер в Givenchy

Не обошлось и без костюмов, но чуть ли не каждый был дополнен то цветком, то брошью, то бантиком. В твидовом варианте от Chanel на красной дорожке появился Giveon, в сложносочиненном кимоно Dior Men позировал Лесли Одом, солисты группы BTS, как один, оделись в Louis Vuitton, а Джастин Бибер предпочел “утонуть” в объеме Balenciaga.

Традиционный wow-эффект на церемонии произвел Джаред Лето – ожидаемо в Gucci, неожиданно – в каракулевой шубе. Приверженец своего рафинированного стиля Ленни Кравиц появился в топе-кольчуге от Natalia Fedner, дополнив образ сапогами на высоком каблуке. Джек Харлоу в Givenchy сделал ставку на total black, в то время как Питер Брэдли – на яркий апельсиновый.

Джаред Лето в Gucci Ленни Кравиц в Natalia Fedner Джастин Бибер в Balenciaga и Хейли Бибер в Saint Laurent Финнеас О’Коннелл Lil Nas X в Balmain Giveon в Chanel Джек Харлоу в Givenchy Лесли Одом в Dior Men Питер Брэдли и Japanese Breakfast в Valentino BTS в Louis Vuitton