 

Кристина Асмус, Павел Прилучный, Алексей Учитель и другие звезды с детьми на премьере мультфильма

04.04.2022, 14:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посмотреть новый анимационный фильм пришли: Пашу и Ханна, Алексей Учитель, Кристина Асмус, Павел Прилучный, Александра Ребенок, Ольга Ломоносова, Ирина Муромцева, Таня Терешина, Артем Ткаченко, Светлана Зейналова, Алиса Вокс, Владимир Маркони, Дмитрий Красилов, Елена Бирюкова, Эвелина Бледанс, Надя Ручка, Гавр, Гусейн Гасанов и другие. Большинство звезд пришли с детьми. Также кинопоказ посетила Евгения Добровольская, недавно расставшаяся с мужем.

Фильм публике представили продюсеры Андрей Шишканов и Гейрат Сохраб, партнер фильма Константин Майор, и певица Клава Кока. Популярная исполнительница написала и спела две песни специально для мультфильма. 

Я давно хотела сделать песню про маму, и вот как раз представился прекрасный повод и все удивительно совпало. По сюжету мультфильма, главный герой, тот самый мальчик-дельфин, посвящает эти песни своей маме. Поэтому мы с музыкантами вкладывали свои личные истории о наших родных и любимых мамах. На мой взгляд, получилось очень нежно и трогательно; и я надеюсь, что вы это прочувствуете, – поделилась Клава.

Павел Прилучный с детьмиЕвгения ДобровольскаяАлексей Учитель с детьмиКристина Асмус с дочерью

Фильм рассказывает о лучших друзьях: дельфиненке и мальчике, которого он спас в океане после авиакатастрофы. С тех пор друзья, почти братья, беззаботно растут вместе и будоражат морских обитателей своими веселыми проделками.

“Мальчик-дельфин” во всех кинотеатрах страны с 7 апреля.

Гавр с детьмиНадя Ручка с сыномЭвелина Бледанс с сыномВладимир Маркони с дочерьюГусейн Гасанов и Дмитрий КрасиловАлиса ВоксАлександра Ребенок с сыномХанна и Пашу с дочерью и Клава КокаАртем Ткаченко с детьмиОльга Ломоносова с сыномДочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Существует ли жизнь после смерти?

20.05 / Мнение: Любовь, смерть и роботы. Сезон 2

15.06 / Мнение: Пресс-конференция Байдена

27.06 / На автобусной остановке нашли секретные документы

11.10 / Москва подала заявку на вступление в Евросоюз

02.03 / Под Новосибирском двухлетний ребенок получил травмы в тройном ДТП

17.07 / Эксперты назвали полезные для почек продукты

23.12 / Мнение: Нам внушили, что беженцы не люди

21.08 / Петербургский казак нашёл способ обеспечить себя алкоголем во время трансконтинентального перелёта

15.09 / В ОП РФ считают, что на Певчих завязана вся история с отравлением Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика