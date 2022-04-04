Кристина Асмус, Павел Прилучный, Алексей Учитель и другие звезды с детьми на премьере мультфильма

Посмотреть новый анимационный фильм пришли: Пашу и Ханна, Алексей Учитель, Кристина Асмус, Павел Прилучный, Александра Ребенок, Ольга Ломоносова, Ирина Муромцева, Таня Терешина, Артем Ткаченко, Светлана Зейналова, Алиса Вокс, Владимир Маркони, Дмитрий Красилов, Елена Бирюкова, Эвелина Бледанс, Надя Ручка, Гавр, Гусейн Гасанов и другие. Большинство звезд пришли с детьми. Также кинопоказ посетила Евгения Добровольская, недавно расставшаяся с мужем.

Фильм публике представили продюсеры Андрей Шишканов и Гейрат Сохраб, партнер фильма Константин Майор, и певица Клава Кока. Популярная исполнительница написала и спела две песни специально для мультфильма.

Я давно хотела сделать песню про маму, и вот как раз представился прекрасный повод и все удивительно совпало. По сюжету мультфильма, главный герой, тот самый мальчик-дельфин, посвящает эти песни своей маме. Поэтому мы с музыкантами вкладывали свои личные истории о наших родных и любимых мамах. На мой взгляд, получилось очень нежно и трогательно; и я надеюсь, что вы это прочувствуете, – поделилась Клава.

Павел Прилучный с детьми Евгения Добровольская Алексей Учитель с детьми Кристина Асмус с дочерью

Фильм рассказывает о лучших друзьях: дельфиненке и мальчике, которого он спас в океане после авиакатастрофы. С тех пор друзья, почти братья, беззаботно растут вместе и будоражат морских обитателей своими веселыми проделками.

“Мальчик-дельфин” во всех кинотеатрах страны с 7 апреля.

Гавр с детьми Надя Ручка с сыном Эвелина Бледанс с сыном Владимир Маркони с дочерью Гусейн Гасанов и Дмитрий Красилов Алиса Вокс Александра Ребенок с сыном Ханна и Пашу с дочерью и Клава Кока Артем Ткаченко с детьми Ольга Ломоносова с сыном Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя