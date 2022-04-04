 

“Адские псы будут терзать их тела”: папа римский описал загробную жизнь NFT-скамеров

04.04.2022, 14:51, Разное
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Папа римский Франциск заявил, что участников NFT-рынка ждёт безрадостное будущее после смерти. По мнению понтифика, если Господь стерпел кроксы и хип-хоп, это ещё не говорит о том, что его любовь к роду человеческому абсолютно безгранична.

“Господь, безусловно, многое терпит и прощает, но у всякого понимания и терпения есть конец, – сказал он. – Человечество давало Всевышнему немало поводов, чтобы уничтожить всю Землю и досрочно объявить Страшный суд, и то, что этого до сих пор не случилось – великая милость. И когда я вижу, как люди начинают продавать друг другу абсолютно сомнительные картинки за миллионы долларов, я вижу, как эту милость Господа швырнули оземь, плюнули в неё, растоптали”

Франциск подчеркнул: NFT-рынок можно в целом описать, как одно большое мошенничество, а его активных участников, включая и покупателей, ждут вечные мучения в аду.

“Убийцы, вероотступники, наркоторговцы будут наслаждаться изысканными яствами и прохладными напитками, глядя на то, как NFT-скамеры получают своё. Адские псы будут терзать их во веки вечные и даже сверх того, а затем их тела будут возрождаться в котлах с кипящими зловониями и затем вновь сбрасываться на растерзание. Адский пёс, между прочим, в среднем достигает пяти метров в холке, двухголов и дышит огнём”, – предупредил папа римский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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