Платья-комбинации по-прежнему актуальны: как их носить этой весной, чтобы быть в тренде

Изначально комбинация использовалась как нижняя одежда – надевалась под платье. Однако постепенно бельевой стиль «прорвался» в тренды. Носить тонкие струящиеся платья, напоминающие ночную сорочку, стало модно. Давайте узнаем, с чем комбинировать комбинации в сезон весна/лето-2022, чтобы оставаться в тренде.

Многослойные образы

Прошли времена, когда женщину, надевающую несколько слоев одежды, презрительно именовали «капустой». Модные дизайнеры Эндрю Гелвикс и Таня Тамбурин уверены, что многослойность – отличный способ оставаться модной и не мерзнуть. Комбинации будут красиво смотреться с блейзерами, пальто оверсайз, толстовками с капюшоном. Лучшие материалы для весны – деним, кожа, легкий трикотаж.

Игра на контрасте

Платье-комбинация – воплощение женственности. Но почему бы не поиграть со стилями, не добавить в образ чуть-чуть брутальности. Стилист Тиффани Брисено, работающий с мировыми знаменитостями, рекомендует сочетать такие наряды с массивными ботинками на тяжелой подошве, косухами. А завершить смелый образ поможет жемчужное колье или серебряная цепочка.

Спортивный стиль

Гармонично смотрятся такие платья и с атрибутами спортивной стилистики. Носите его с кроссовками, толстовками, пуховиком. Получится смело и броско!

Стиль гранж

Модный в 90-е годы стиль возвращается с триумфом. Нарочитая небрежность, эффект поношенности, обилие кожи и металла – вот его основные черты. А легкая и невесомая комбинация придаст вам женственности.

Для офиса

Легкие платья из шелка или атласа можно носить даже на работе. Для этого достаточно включить их в тандем со стильным деловым блейзером и подобрать элегантную обувь.

С кроссовками

Стилист Кейтлин Джеймс рекомендует такой интересный ансамбль: платье-комбинация с разрезами, не стесняющими движение, и кроссовки. Получается удивительное сочетание женственности и мужественности. Дополнить образ поможет бижутерия.

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Для особого случая

Если вы составляете ансамбль для мероприятия, платье-комбинацию можно надевать с изящными туфлями на каблуке. А стать самой привлекательной поможет со вкусом подобранная бижутерия: стильное колье, интересное кольцо, серьги-конго. Броский макияж – и вы королева вечера.

Со свитерами оверсайз

Еще один вариант игры на контрасте – сочетание женственного легкого атласного платья с безразмерным свитером. Получается интересный дуэт, в котором есть все: стиль и женственность, уют и комфорт.

Акцент на талию

Модный стилист Брук Шарп рекомендует носить комбинации с поясом, который подчеркнет вашу осиную талию. Сама фактура струящегося платья из атласного материала делает акцент на плавных линиях вашего тела. А в паре с тонким пояском такой наряд смотрится еще более выразительно.

Его можно дополнить открытыми босоножками или удобными кроссовками, поскольку мода в текущем сезоне удивительно демократична.