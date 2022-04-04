Берет с сеткой и фиолетовые сумки: 10 самых трендовых аксессуаров сезона весна-лето 2022

Новые тренды в сочетании с вечной классикой — так можно охарактеризовать те аксессуары, которые являются актуальными в сезоне весна-лето 2022 года. Это подтверждают новые коллекции именитых дизайнеров, представленные на недавней Неделе моды. Вот, какие актуальные тренды можно выделить.

Берет с сеткой

Добавить нотку французского шика, изысканности и элегантности теперь можно с помощью берета с сеткой. Подобный аксессуар прекрасно сочетается с пальто, платьями, сарафанами. Если не боитесь экспериментов, можете скомбинировать такой головной убор с костюмом из брюк клеш и коротенького топа.

Обратите внимание на то, как должен располагаться на голове берет. Нужно, чтобы он закрывал часть лба, но не уши. Потяните берет вниз, чтобы он располагался под уклоном.

Фиолетовые сумки

Именно такой оттенок является самым актуальным, если речь идет о сумках. Фиолетовый аксессуар может быть изюминкой образа, если у вас одежда базовых оттенков (серого, черного, белого и т. д.). Вы также можете создать монохромный ансамбль, подобрав одежду в тон фиолетовой сумке.

Широкие поясные ремни

Широкий пояс — прекрасный способ подчеркнуть и обозначить талию, сделать фигуру по типу «песочные часы». Также этот аксессуар способен разбавить и освежить скучный монохромный ансамбль. Для этого подберите пояс, который по цвету будет контрастировать с одеждой.

Лучше всего сочетать такой аксессуар с кардиганом, длинным блейзером, свитером, облегающим платьем.

Многослойные ожерелья

Ожерелье с двойной цепью — одно из самых модных украшений в нынешнем весеннем и предстоящем летнем сезоне. С его помощью можно визуально сделать шею более длинной. Плюс такое украшение отлично сочетается с верхом с глубоким декольте. Тогда вырез на кофте не выглядит слишком вызывающе.

Ботинки на платформе и на каблуке

Вернемся назад в девяностые. В этот период была невероятно популярна девичья поп-группа Spice Girls. Если помните, некоторые участницы коллектива постоянно носили обувь на высокой платформе и на каблуке. Например, Эмма Бантон.

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Так вот сейчас такая модель обуви опять в моде. Ботинки на массивной платформе можно смело сочетать с юбкой миди, с длинным пальто.

Украшения из жемчуга

Речь идет не только об ожерелье, но также и об аксессуарах. Например, о заколках, инкрустированных жемчужинками. С их помощью можно сделать простую и красивую укладку, подколов локоны сзади. Жемчуг будет красиво переливаться в волосах.

Также обратите внимание на серьги. Их необязательно сочетать с ожерельем из такого же материала.

Еще очень красиво выглядит браслетик из жемчуга на щиколотке.

Цветные перчатки

Прохладной весной следует беречь ручки от холода. Перчатки в этом плане — не только практичный аксессуар. Он также может стать изюминкой вашего образа: особенно если у вас монохромный наряд.

Очень стильно выглядят перчатки яркого оттенка в сочетании с блейзером или пальто оверсайз.

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Платок

Данная ретро-тенденция наделала немало шума в мире красоты и моды. Это произошло после того, как топ-модель Белла Хадид несколько раз предстала в образах с платком на голове. Впоследствии ей стали подражать другие знаменитости. Вы также можете перенять этот модный тренд, используя платок вместо шляпы или берета.

Аксессуары зеленого цвета

Зеленый — цвет зелени, и именно он как никогда актуален весной и летом. Чтобы освежить свой образ, используйте аксессуары зеленые аксессуары. Например, обувь, сумки, украшения, солнцезащитные очки и т. д.

Золотые серьги-кольца

Это универсальное украшение, которое должно быть в арсенале каждой модницы. Золотые серьги-кольца позволяют сделать любой образ более гламурным. Вы также можете сочетать серьги с браслетом и колье аналогичного дизайна.