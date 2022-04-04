Мнение: Дуга

Как можно предполагать, у текущей «не-войны» в ближайшем будущем состоится если не финальный, то один из последних аккордов, которую уже называют то «битвой за Донбасс», то «Донбасской дугой» – но в целом понятно, о чем может идти речь. Причина понятна: нужно как-то фиксировать ситуацию, но ни одна из сторон ею не довольна, а потому позиция на переговорах не устраивает никого.

Ради этого логика любой войны (даже если она называется «спец-операцией») требует сражения, по итогам которого и можно будет определять эти позиции. В ходе текущей 8-летней войны два раза именно так и происходило: разгром под Иловайском в 14 году привел к Минску-1, бои в районе Дебальцево стали основой для Минска-2, теперь предстоит операция на Донбассе, чтобы садиться и подписывать хоть что-то.

Цель у предстоящего сражения у обеих сторон почти одна и та же — нанесение чисто военного поражения противнику. Разгром военной группировки. Все разговоры о том, что нужно взять ту территорию или вон ту — они все равно в итоге сведутся к задаче разгрома, то есть, утраты управляемости и нанесению критических потерь.

По разным данным, у ВСУ в этом районе может быть группировка численностью до 90-100 тысяч человек, российская группировка примерно равна или несколько больше по численности — от 120 до 150 тысяч. То есть, решающего превосходства в людях нет ни у кого. С точки зрения техники, авиации, артиллерии — тут вопрос к профессиональным военным, так как просто брутто-показатели не слишком информативны, важна их интегральная составляющая.

В любом случае без столкновения уже не обойтись, и у него есть свои временные рамки — я думаю, до конца апреля.

В ходе этого события я не стану писать о том, как оно проходит — просто потому, что и без того хаотическая информационная картина будет еще больше хаотизирована. Во время этого сражения, скорее всего, вероятны непрямые действия каждой из сторон — попытка глубоких рейдов на других участках (возможно, что ВСУ с целью отвлечения сил от главного события попытаются провести рейд на один из крупных российских городов вблизи границы, а российские войска проведут отвлекающие удары где-то в стороне) — но так или иначе, целью этого сражения станет именно военный разгром, после которого проигравшая сторона будет вынуждена соглашаться на требования победителя. Речь, конечно, не пойдет о безоговорочной капитуляции, для этого уже нет никаких предпосылок у России и их не было никогда у Украины.

Тем не менее, уже нет никаких особых сомнений, что сражение неизбежно. Ну, или почти неизбежно. Победа (если она вообще возможна) победителю мало что даст, так как взаимное истощение при исходных данных почти гарантировано, но иначе «не-войну» завершить уже точно не получится.

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